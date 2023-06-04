去年10月底連接小金門與大金門之間的「金門大橋」通車，這項僅僅5分鐘車程距離的工程卻耗時12年，斥資超過96億元，換手3次承包商，堪稱史上最難建造的跨海大橋。中國工程師學會常務理事、台灣高鐵總經理鄭光遠直言：「成就金門大橋的人很多，可是如果沒有台灣世曦董事長施義芳調派協助，進度再拖上1年也有可能。」

加快金門大橋工期 完成12年計畫

《財訊》報導指出，在金門駐島12年執行金門大橋建設的高公局第2新建工程處第5工務所主任張震宇指出，由於金門大橋是國內第1個大型跨海域橋梁，國內廠商經驗不足；基層出身的施義芳上任後勤走工地，要求員工第1時間協助。以主橋上部結構來說，原本設計圖是採用現場施工的場鑄，後來承包商因應金門東北季風大，擬改為預鑄節塊的吊裝工法，世曦馬上重新跑參數，主動解釋施工方法，「光是主動解決問題的態度，就省去很多一來一回的時間。」

在資金面，施義芳知道金門大橋施工大不易，承包商倘若資金吃緊工期又會延宕，一旦工程到可以請款的段落，他會縮短計價過程，僅用3天就送進業主單位。此外，面對現今人力短缺，施義芳還會動用自己人脈從台灣調派工班，解決人力荒。張震宇說：「能懂技術，又親力親為的工程顧問董事長不常見。」

根據《財訊》報導，台灣世曦是國內工程顧問公司的龍頭，負責工程評估、設計、監造、工程專業管理（PCM）等業務；前身為財團法人中華顧問工程司，成立於推動10大建設的時代，直屬單位為交通部。設立後投入國內各項重大建設，也赴海外參與沙烏地阿拉伯塔里公路、印度德里捷運、巴拉圭亞松森國際機場整建等，有豐富的海內外經驗。

目前世曦業務主要以政府機關為主，占約7成；公民營企業與海外業務約占3成。如火如荼正在進行中的台積電寶山2奈米廠，也交由世曦做工程設計與規畫。3年前接手世曦董座的施義芳指出：「我來的第1年獲利從8000萬元跳到3億8000萬元，資誠會計事務所嚇一大跳，跑來查帳，以為我們報錯了。第2年就習慣了。」

日前，《財訊》報導指出，施義芳獲得工程師學會的最高榮譽「工程獎章」，其中的獲獎事蹟就包括世曦營收創新高、協助金門大橋完工、致力興建第3天然氣接收站，並兼顧開發與保育的平衡等；以及在擔任立法委員期間，分別推動《建築法》、《都市更新條例部分條文修正草案》、《都市危險及老舊房屋加速重建條例》等法案。