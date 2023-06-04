日本5大商社拜能源價格上漲之賜，2022會計年度的業績和股價亮眼；但2023年度各商社預測獲利下滑，未來如何在產業結構轉變下布局，備受關注。(圖/財訊提供)

根據《財訊》報導，日本5大商社─三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、住友商事和丸紅公司，2022會計年度都繳出亮麗的成績單，合計淨利達到4.2兆日圓，比前1年增加19%。除了伊藤忠之外，其餘4家商社的淨利都創新高，其中三菱商事和三井物產淨利都超過1兆日圓，為史上首見。

僅僅兩年內，5大商社淨利成長為4.3倍，股價隨之飆升。2020年就投資日本5大商社的股神巴菲特獲利頗豐，他今年4月還親自飛往日本，宣布持股比重將加碼到7.4%；隨即，巴菲特5月6日在波克夏的股東會上也說，5大商社還有擴大投資的空間。消息一出，5大商社股價繼續走高，至5月19日都刷新上市以來新紀錄；其中漲幅最大的丸紅，2020年8月20日至今漲了251%。

《財訊》報導指出，細究財報，2022年度日本商社獲利大增的關鍵字是化石燃料、礦產等投資的「資源」價格上揚。5大商社都是綜合型的貿易公司，但強項略有不同，例如三井物產以資源和能源著稱，伊藤忠的消費財等非資源領域著墨很多，三菱商事則資源和非資源兼備，丸紅的電力和糧食在業界首屈一指。

資源看俏 5商社股價狂飆

俄烏戰爭爆發後，能源價格大漲，液化天然氣交易量也開始增加，都推升了商社的獲利業績。三菱商事指出，天然氣等價格走高，使收益大增，2022年度淨利高達1.18兆日圓。三井物產也指出，原油、天然氣、鐵礦石等價格走高，使淨利達到1.13兆日圓。曾經在2020年度奪下商社淨利第1名的伊藤忠，因為資源業務占比較低，這次在5大商社中淨利唯一出現負成長，但仍有8005億日圓。

不過，《財訊》分析，展望未來，資源價格已經停止成長，全球經濟也降溫，5大商社都預估2023年度獲利會衰退。三菱商事估計減少22%，住友減少15%，伊藤忠則略減3%。

市場分析，商社下一個成長密碼，將是全球都在推動的「淨零減碳」。出席G7高峰會的英國首相蘇納克17日在東京宣布，丸紅、住友商事等日本企業，將對英國離岸風電投資約3兆日圓，他對英日聯手投資綠能領域表示歡迎。未來各大商社也都會在世界各地，探詢投資再生能源或新能源的可能性。

至於日本國內，《財訊》也發現，丸紅在秋田縣率先主導離岸風電開發計畫，能代港和秋田港共33座風機，今年初已經開始商轉。三菱商事則在2021年底的第1回合離岸風電競標案中，獨占秋田和千葉3個海上風場；去年底還在秋田市內開設分公司，作為離岸風電業務的據點。