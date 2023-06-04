疫後復甦搭配低基期，內需產業迎來高成長，舉凡觀光、航空、餐飲、飯店、娛樂全面轉強，然股價漲高過後也須留意風險。

台灣中央流行疫情指揮中心，正式於五月一日解編，雖然街上多數人仍選擇戴上口罩，不過已非強制性，若看到國外則幾乎已完全回到疫情前狀態，且就算出遊價格高漲，不論國內外各大觀光景點皆是人聲鼎沸，加上人員編制與飛機航班仍未跟上腳步，需求仍是遠遠高於供給，對比觀光、服務業與製造、科技業，冷熱大不同。

外銷訂單連八黑

行政院主計處概估今年首季經濟成長率為負三．○二％，國發會副主委高仙桂表示，出口表現占台灣國內生產毛額（ＧＤＰ）六成，但是今年上半年出口不盡理想，期待下半年出口好轉，將帶動整體經濟景氣復甦。另外，公共工程預算為歷年新高，加上疫後特別條例三八○○億元，普發現金與活動獎勵，期盼活絡民間投資與消費。全年ＧＤＰ保二是目標也是挑戰。

經濟部統計處公布，四月外銷訂單金額為四二四．九億美元，連續八個月衰退，且去年四月是中國封城最嚴峻時刻，縱然是低基期，從三月的年減二五．七％至四月年減十八．一％，也未見明顯起色，並預估五月外銷訂單金額為四○五～四二五億美元，年減二三．三～二六．九％，連續九個月負成長恐怕在所難免，不過資通信產品及光學器材較為樂觀，然而整體上半年難以轉正，若是下半年去化庫存告一段落，則將會有轉正的空間。

台灣經濟研究院院長張健一表示，今年消費者物價指數（ＣＰＩ）將突破二％，不過經濟成長率保二％要很拚，出口與外銷訂單可能要到第四季才會轉為正成長。國發會主委龔明鑫改變原先預期五、六月景氣能夠落底，改口表示最晚第四季會看到復甦與反彈。目前台灣的經濟狀況，與疫情期間台灣出口佳、內需弱恰恰相反，也算是另類的校正回歸。

航空雙雄第一季營收雙雙突破四○○億元，華航前四月營收年成長十七％，長榮航則達四五．一％，跨境旅客回籠，加上中國國台辦宣布開放台灣團客赴中旅遊、暑假旺季與國際油價回落，而旅客最有感的則是票價上漲，多項利多持續堆疊，長榮航表示目前航班已恢復到疫情前八成，預期年底前全面恢復，預期雙雄全年營運都將呈現有感復甦。

經濟部統計處公布四月批發、零售、餐飲營收統計，在清明連假效應、母親節檔期挹注下，零售業營收三六九七億元，創歷年同月新高、年增七．五％，為連續二○個月正成長；餐飲業營收則有八一五億元，亦為歷年同月新高，年增率三一．四％、連十二個月正成長，且統計處也指出，雖然物價確實墊高了營收，但消費力道增加的幅度遠遠高於物價漲幅。

暑假旺季將臨

統計處預估五月零售業營收將年增十四．六～十七．六％，餐飲業則成長四八．七～五一．七％，預估將在第四季面臨高基期挑戰，壓縮成長幅度至個位數。王品第一季ＥＰＳ五．○一元，前四月營收成長二六．六％，股價漲至三○○元之上，包含瓦城、豆府、六角、亞洲藏壽司、八方雲集、美食ＫＹ與聯發國際，今年股價都有相當亮眼的漲幅。

物極必反的道理在旅行業者業績上明顯展現，架構在去年已反彈背景之上，今年股價又再次爆發，其中以燦星旅與山富今年來最大漲幅分別達到一．二七倍與一．一一倍最為亮眼，燦星旅前四月營收年成長十四．九九倍，第一季營益率雖是負值，不過稅後獲利轉虧為盈，山富營收年成長十一．八九倍，第一季ＥＰＳ二．○二元，單季獲利高於疫情前單年水準。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2250期精彩當期內文轉載》