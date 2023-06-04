信義房屋自2020年疫情嚴峻時，得知花蓮豐山村的長輩因位居偏鄉，家中年輕人都外出工作，在社區實體活動停擺後，更是缺少和外界互動關心，因此發起「樂齡筆友活動」，由信義志工每月寫信，新年、母親節也送上小禮物，讓長輩感受年節溫暖，而爺爺奶奶們也會自己做脆梅、炒花生回饋，用心牽起跨世代情誼。

信義房屋自2004年推動「社區一家計畫」，發掘許多令人感動的社區故事，但在推動過程中也發現很多社區由於人口外移，雖有好的構想，但心有餘而力不足，於是在2007年組成信義志工，依照社區需求，進入社區服務，補足社區人力缺口。

而「樂齡筆友活動」也是信義志工服務的一環，和信義房屋共同推動「樂齡筆友活動」的花蓮縣牛犁社區交流發展協會表示，目前參加筆友活動的成員，以識字班的長輩們為主，年紀最大的陳阿嬤更是高齡90歲。一開始長輩都會擔心識字不多，無法書寫交筆友，也不知道如何下筆。

協會表示，透過每月書信往返，漸漸建立了感情，會主動學識字外，阿公阿嬤們更是非常期待收到筆友的信。不僅會主動分享生活日常，把筆友當成自己的孩子、孫子看待，關心對方工作狀況、三餐是否吃飽、天冷是否穿暖等。收到信義志工筆友送來的口罩與節慶禮物，也會自己做脆梅、炒花生，請協會幫忙寄給筆友，生活上有了寄託與關心，長輩們的笑容也變多了。

信義樂齡筆友於節慶時線上相見歡。（圖/信義房屋 提供）

執行兩年多的樂齡筆友活動，不僅讓花蓮的長輩們得到陪伴和寄託，信義房屋同仁也是收穫許多。信義房屋中和捷運店專案經理張偉秋表示，起初參加時，覺得樂齡筆友是個很特別的志工活動，不只要長期陪伴，更無法見到對方，用信件及遠端視訊來聯絡。但在參加了第一次的線上筆友相見歡活動，看到阿公阿嬤真摰的笑臉後，發現這個活動很有意義，「我們的陪伴可以讓長輩們感受到不一樣的關懷，也讓我更加珍惜與陪伴自己的親人」。

台中櫻花文心店專案經理孫宥榛也認為「參加樂齡愛心筆友的活動，讓我遇到年長阿公阿嬤時會格外多了親切感，更希望把這份溫暖延續到工作與生活中，可以用自己的力量，幫助更多人。」

「我們把數位交友的概念，轉成志工活動，突破疫情實體活動不易舉辦的困境。將溝通的工具從手機換成了紙筆，反而更能展現同仁的真心。」信義房屋信義志工負責人執行經理黃卉芃說到。透過樂齡筆友活動能讓信義同仁可以長期陪伴豐山村的長輩們，每個月的書信交流，除了累積與社區的情感，也免去舟車往返，不僅擴大同仁參與，建立信義與偏鄉長輩的友誼與情感。對同仁工作上，也有正面影響力。未來，也希望把樂齡筆友這個志工活動拓展到更多偏鄉地區，擴大參與度與影響力。