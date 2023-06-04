民進黨近日接二連三爆出性騷擾案，秘書長許立明更為此在2日鞠躬道歉，黨主席兼2024總統參選人賴清德也推出多項改革方案，對於加害者，更喊出一律開除、絕不錄用，並協助檢調機關調查。然而一份最新的聲量調查顯示，民進黨負面聲量爆增，賴清德的網路好感度也受到重挫。

根據「台灣議題研究中心」（TPOC）透過QuickseeK快析輿情資料庫，統整4月13日到6月1日間的網路輿情聲量數據，可以發現在性騷案連環爆發之前，民進黨擁有0.3的網路好感度，5月中還飆到高峰0.53。然而到了5月31日深夜爆發女性前黨工自曝受到性騷擾的新聞後，隨著隔日諸多媒體轉載報導，民黨的負面聲量一路竄升到2.7萬則，好感度也對半砍，掉到0.21。

該文還指出，蒐集31日晚間事發後到2日的臉書數據，民進黨黨公職在這段時間總共發出442則貼文，但內中只有33則有談及性騷擾事件，佔整體比率僅僅只有7%。最受的注目的是賴清德的發文，內文強調對於性騷擾，「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了」；其次則是身兼賴清德競辦發言人的新北市議員戴瑋姍，於說明會還在反批國民黨；第三則是民進黨女權立委范雲臉書指控，不滿媒體報導她對性騷案的回應。

「台灣議題研究中心」認為，當性騷擾受害者紛紛站出來發聲，逐漸形成民進黨內的「＃MeToo」運動，但該黨標榜性別價值的黨公職們的臉書貼文，僅僅只有7%在討論該事件，「可說是一片噤聲」。該文還提到，綠營在這段期間力道較強、較熱烈的貼文，內容反而是和敵對政黨進行政治攻防，委實令人費解。

除此之外，「台灣議題研究中心」也從網路數據分析中看出，賴清德的網路好感度一路從0.33下挫至0.21，且在第二起性騷擾涉及吃案的爭議出現後，賴的單日負面聲量更是飆升到近7千則，好感度也落到自成為民進黨總統參選人以來的新低。該調查直言，儘管性騷案並非發生在賴清德擔任黨主席的時間內，但火已經燒到他身上；另一個關鍵結點，則是賴清德第一時間在面對媒體詢問時，竟然轉頭就走，展現出的冷漠態度。

「台灣議題研究中心」分析，其實賴清德早在2019年跟總統蔡英文競爭民進黨總統提名的時候，就曾因為支持民眾大部分為「老綠男」，而被蔡陣營以沙文主義、父權、性別歧視抨擊，也被外界高度檢視，他提出的自我標榜進步價值言論是否名不符實。

該調查最後批露，民進黨雖然是一向自認重視「性別平權」的政黨，並將這點做為爭取年輕選票的利器，但一件又一件性騷擾、霸凌事件被爆出，有可能讓支持者驚覺，原來長期信仰的進步價值招牌之後，陰暗面已傳出陣陣的腐敗味道。「而原來在繼續鞏固民進黨執政權力的大旗面前面前，核心價值、受壓迫者的正義皆可拋。」