近日多家美國企業執行長相繼訪問中國，尋求在當地擴大商機。（示意圖/達志影像/shutterstock）

最近美企執行長（CEO）相繼去中國大陸訪問，繼蘋果庫克、特斯拉馬斯克後，輝達黃仁勳也將在下周前往中國。陸官媒報導，在拜登政府拉攏盟友對抗大陸之際，一票企業大咖相繼訪陸，選擇「用腳投票」以行動反駁「去風險」。

美國國務卿布林肯近日稱對中國聚焦「去風險」（de-risking），而不尋求「脫鉤」（de-coupling），說法的轉變引發外界關注。

對於美國對中政策措辭變化，北京日報旗下公眾號「長安街知事」引述上海社科院國際問題研究所副研究員吳其勝分析，去風險主要指兩個方面，一是經貿領域降低對中國的依賴、尋求多元化；二是希望限制部分領域的對中經貿往來，削弱中國在高技術領域和安全方面的能力。

吳其勝認為，美國使用去風險一詞，只是姿態上的軟化。在歐盟不願對中脫鉤之下，美國透過此一表述統一盟友立場。中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英也稱，去風險是要團結盟友一起對抗中國，掩飾其去中國化的本質，就是換湯不換藥。

「長安街知事」指出，儘管美國強調去風險，但近期多家美國企業高層相繼訪中，顯示「美歐企業家已用腳投票」。

繼蘋果庫克、摩根大通戴蒙和特斯拉馬斯克之後，輝達黃仁勳也將在下周前往中國大陸，與全球最大晶片市場的企業高層會面。

香港01報導，美國商界巨頭爭相湧入尋求在中國擴大商機，已經向外界明確表達出對中國市場的信心和期許。正如德國汽車大廠BMW齊普斯（Oliver Zipse）稍早訪華提到，「中國消費者今日的動向，明日將影響世界」。

最近，全球多個主要經濟體公布2022年對華貿易年報，多項對華雙邊貿易數據創下歷史新高，經貿合作亮點頻現，顯示對華經貿聯繫更趨緊密，與中國供應鏈合作更具韌性。

面對中國龐大的市場商機，越來越多國際大企業高管都強調不可能與中國「脫鉤」。摩根大通CEO戴蒙日前訪華期間表示，無論順境逆境，摩根大通都將留在中國；他不認為西方和中國會脫鉤，但也承認，目前局勢相對複雜得多。

報導指出，北京政府正在全面推進中國式現代化，擴大對外開放，致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環境，各國企業仍會視中國大陸為重要發展機遇。