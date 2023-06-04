一名20多歲的女子體重適中，但體脂率與血糖數值都過高，尤其血糖值已是糖尿病前期，近來還發現血糖續往上飆，原來是女子每天都喝特大灌的燕麥奶，以為燕麥奶能增肌減脂。醫師表示，燕麥飲品主要是澱粉，且升糖指數（GI）極高，易使血糖值上升，導致女子的血糖控制更差。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在《醫師好辣》中表示，上述女子外型偏瘦，但體脂率過高，且空腹、飯前血糖均超過標準值的上限，已達糖尿病前期。女子因此前來諮詢如何控制血糖。

洪暐傑表示，由於女子初診後第二次就診，血糖數值更高，他詢問女子飲食內容是否澱粉量過高，女子自認未攝取過多的澱粉，於是洪暐傑請女子拍攝每日飲食內容，結果發現女子每天喝一大罐的燕麥奶。」

該女子說明，因想控制血糖、補充蛋白質，聽聞燕麥是健康食物，且燕麥奶有個「奶」字，讓她以為內含蛋白質，於是每天大量飲用。

洪暐傑表示，燕麥奶的澱粉比例非常高，雖有飽足感，但持續時間很短，相較下，脂肪與蛋白質的飽足感頗長，且可讓血糖穩定，有助控制血糖，「因此建議民眾以蛋白質取代澱粉類飲品，若有乳糖不耐症者，可以豆漿取代牛奶。」