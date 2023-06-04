大腦是人體最重要的器官之一，控制記憶、學習、行動、情緒，除了閱讀，飲食內容對大腦影響極大，胸腔暨重症專科醫師黃軒引述多項研究，並表示，垃圾食物不只傷害身體組織，也損害大腦，嚴重影響人的智力和心理狀態。

黃軒在臉書表示，吃太多垃圾食物，要小心大腦受到垃圾傷害。在此所指的垃圾食物，包括反式脂肪、含糖飲料、精製碳水化合物、高加工和包裝食品、酒精。

1. 反式脂肪：常見於人造奶油、烘焙食品、餅乾、冷凍和罐頭食品等。會增加心臟病、糖尿病、肥胖等慢性病的風險，也影響神經發展和血管健康，導致大腦萎縮、記憶與認知功能下降、失智症的發生。

2. 含糖飲料：常見於汽水、果汁、運動飲料、能量飲料等。不只增加體重和血糖，還影響荷爾蒙分泌和營養素吸收，造成神經細胞受損和血管阻塞。長期飲用會降低學習能力、記憶力、整體腦功能和新神經元的生成速度，也會增加發生阿茲海默症或中風的風險。

3. 精緻碳水化合物：例如白米、白麵粉等。這類食物在消化過程中會迅速轉化成糖分，造成血糖震盪，導致情緒波動和注意力不集中。此外，也剝奪原始穀物中的纖維和其他有益大腦的營養素，增加罹患心臟病、糖尿病、肥胖、乳癌和大腸癌等風險。

4. 高加工和包裝食品：例如泡麵、罐頭湯、零食等，缺乏對大腦有益的抗氧化劑、Omega-3、纖維等成分，而含有過多熱量、反式脂肪、添加劑等有害物質。此外，還會影響大腦組織和血液循環，減少大腦容量，還破壞血腦屏障，讓有害物質侵入大腦。

5. 酒精：酒精是一種神經毒素，會殺死大腦細胞，影響神經傳遞素的平衡。長期過量飲酒會造成永久性的大腦損傷，若再加上營養不良（例如缺乏維生素B群)，會造成腦細胞更嚴重的傷害。

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