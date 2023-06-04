全球掀起人工智慧(AI)熱潮，美國繪圖晶片（GPU）大廠輝達(NVIDIA)市值一度衝破1兆美元，創辦人黃仁勳也成為國際焦點。而外媒也點名，同樣與黃仁勳出生台南的「超微」(AMD)執行長蘇姿丰，已經準備要奪走輝達的「AI王冠」。蘇姿丰的父親、僑務委員蘇春槐也曾受訪，大談育兒理念。

綜合外媒報導，蘇姿丰2014年接手AMD執行長時，AMD背負22億美元的債務、是公司的最低谷，而她就任後只強調三件事，「打造傑出的產品、強化客戶信任、精簡公司」。2017年，Zen晶片架構推出，AMD開始回升，到了2020年發布的第三代Zen架構處理器，AMD的產品已經是市場上佔據一席之地。

在Intel晶片出現製造延誤等狀況時，AMD也猛追競爭對手，搶佔市場。據最新調查顯示，去年第四季AMD的CPU市占率達到31%、外界看好在資料中心市場上AMD能從去年的22%在今年底成長至30%以上。除CPU市場外，AI領域也將是蘇姿丰帶領AMD進軍的下一個目標，最大對手正是NVIDIA，今年初登場的PyTorch 2.0機器學習框架，支援AMD Instinct及Radeon GPU，也被認為給予了他們追逐Nvidia、開發自家AI軟體的機會。

蘇姿丰在美國科技界大展身手，她的父親僑務委員蘇春槐也曾受訪，談及育兒理念，分享如何從蘇姿丰小時候就開始培養。蘇春槐本身也是哥倫比亞大學數理統計博士學位，長年居住紐約，活躍於美僑界。

蘇春槐接受《華視》訪問時提到，從蘇丰姿小時候就超前部署教她數學，因為很多東西都有數學的觀念在裡面，他認為，如果把自己的所學專業和其它的學科聯繫起來，能力就會變得「非常強大」。他強調，「未來社會的人不可能只有一種技能，你要有多重技能，成為別人不能取代的人。」

蘇春槐在猶太聖典《塔木德經》學到「居安思危」思想，猶太人說，「好的不見得是好；壞的不見得是壞。好的有時候是壞的，壞的有時候是好的。一個智者就是在順境的時候開始做準備，當逆境來了，他就可以應付自如了。」在蘇姿丰小時候，蘇春槐就灌輸她「居安思危」的觀念，他相信，尤其是科技領域，沒有創新就會被淘汰。

他也說，蘇姿丰小時候不喜歡玩洋娃娃，反而喜歡拆東西，父母沒有因此罵她，還找更難的東西給蘇姿丰拆玩，培養她對科學的興趣；而蘇姿丰也是從5歲起就有學鋼琴，甚至也考慮過要就讀音樂學院，但蘇春槐認為，每個人會有不同才能，不一定要走音樂的道路，他建議蘇姿丰應該好好發揮她在科學的潛能，而音樂則可以變成嗜好、也是在壓力大時可以舒壓的管道。

談到蘇姿丰在AMD創造的價值，蘇春槐說，2019年的台北電腦展上，蘇姿丰拿著一塊小小晶片，那一刻起股票就開始上升，AMD徹底翻轉。而其中的關鍵，蘇春槐認為是蘇姿丰與客戶「合作創造價值」，讓公司與客戶一起賺大錢、共創天下。