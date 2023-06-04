美國軍方指控，大陸一架殲-16戰機在南海上空攔截美軍RC-135偵察機，根據中方官媒《環球時報》報導，美軍偵察機在刺探、擾亂解放軍航母「山東」艦編隊在南海的例行演習。前海軍艦長黃征輝表示，美RC-135一路監控山東艦，飛機起降、講話、通訊可說是全都錄，且RC-135內部竟可坐將近30個人。

黃征輝3日在中天新聞《前進戰略高地》節目中起底RC-135偵察機，他表示，RC-135偵察機上佈滿天線，機頭兩側有兩個很厚的匣子，這裡面通通都是電子裝備，有非常好的攝影鏡頭。RC-135偵察機內部，裡面可坐將近30個人。

黃征輝接著指出，RC-135偵察機除了視覺之外，所有電子裝備，各種頻段的，會全部幫你節錄下來。比如山東艦的飛機起降、講話、通訊可說是全都錄，還有山東艦如何指揮底下的船，看得一清二楚。他不禁說，RC-135還天天來，這太過分了。

至於殲-16攔截美軍RC-135偵察機，從機鼻橫向直切過去，黃征輝認為，可能是上面的命令，而不是個人行為。