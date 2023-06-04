告五人今出席典禮表演並獲獎。（相信音樂提供）

宇宙人入圍本屆金曲獎。（相信音樂提供）

告五人、蕭秉治、白安和宇宙人各別於2022、2023年發行創作專輯，並帶來許多膾炙人口金曲，創作力全年無休，囊括一年一度的「2023 hito流行音樂獎」多項大獎，回歸樂壇獲獎成果豐碩！告五人NO.1金曲〈好不容易〉再鍍金，連擒hito流行音樂2獎；蕭秉治〈毒藥〉熱潮持續奪指標性2獎；「hito唱作女聲」白安仙氣飄飄，演唱〈剛好〉顯優雅；宇宙人金曲獎前夕添好兆頭，以《理想狀態》奪hito樂團大獎。

「大勢樂團」告五人成軍6年，今年4月才圓滿完成攻蛋初體驗，7月底「告五人第一次新世界巡迴演唱會」將移師至高雄巨蛋，接連征服北高雙蛋。他們今晚再度回到台北小巨蛋，以KTV點唱率超高的《華燈初上》影集片尾曲〈好不容易〉拿下2023 hito流行音樂獎的「hito電視主題曲」及「年度十大華語歌曲」殊榮，該曲繼勇奪串流平台年度華語單曲冠軍寶座後，再擒2獎，他們緊接著在典禮上現場演出，讓哈瓜們再次沉浸在告五人治癒人心的歌聲中。

告五人出道以來吸引大批歌迷極年輕族群，更擁有多首熱門夯歌，如〈披星戴月的想你〉等10首破千萬點擊的神曲，告五人也在典禮上感性告白：「祝我們這輩子都不會再錯過，謝謝你成為哈幫，謝謝你讓我們是告五人！」告五人第3張專輯《帶你飛》巡迴簽唱會也將啟動，6月25日台中廣三SOGO開跑，7月2日台北華山劇場戶外廣場舉行，接著7月16日再到高雄漢神巨蛋百貨廣場與歌迷近距離寵粉互動，消息一出讓歌迷興奮不已，直呼：「終於不再愛人錯過！」

蕭秉治去年發行第二張全創作專輯《狂人》，其中抒情主打〈毒藥〉斬獲各大數位排行榜冠軍，MV光在YouTube破千萬點擊，甚至上線就衝到YouTube音樂發燒榜第二名，如今更成為抖音全民K歌，〈毒藥〉熱潮持續，一舉奪得hito流行音樂獎「年度十大華語歌曲」。而每回發行新作都受到hito頒獎典禮肯定的他，創作才華有目共睹，同時也拿下極具指標性的大獎「hito創作歌手」，他說：「謝謝所有支持我、喜歡我音樂的朋友，能夠創作是我這一生最幸福的事情，期待明年可以站上這個小巨蛋的舞台，舉辦自己的演唱會，謝謝你們陪伴我這麼久，希望你們和我一起走回來。」

為了感謝大家的喜愛，蕭秉治即便最近成為空中飛人，各城市飛行擔任劉若英、任賢齊、五月天的開場嘉賓，行程滿檔的他，還是特別帶band到頒獎典禮上演出，今穿著藍色勁裝的他現場演唱〈毒藥〉，他也將帶著自己的「Project X Live Tour 巡迴演唱會」在7月16日前進上海，6月28日將再次與日本人氣樂團ORANGE RANGE橘子新樂園串連，這也是睽違8年後的再次合作，最近他苦練日文，希望百忙之中將盡地主之誼，帶橘子新樂園去鬆一下。

白安日前在五月天「好好好想見到你」鳥巢演唱會上，穿著黑色短裙露出一雙美腿，難得一見的性感裝扮，歌迷留言一片好評「好美！好辣」。今出席hito頒獎典禮，白安穿著白色禮服仙氣，再顯優雅的一面，獻唱《台北女子圖鑑》戲劇插曲〈剛好〉，〈剛好〉描述女性在感情生活裡的獨特思維，爲此挖掘了許多人的心聲，是「愛情心女聲」代表之一，也正因為如此再次獲得「hito唱作女聲」獎項肯定。

宇宙人睽違5年推出的第5張專輯《理想狀態》，入圍今年第34屆金曲獎最佳樂團，在7月金曲揭獎前，宇宙人先在2023 hito流行音樂獎拿下了「hito樂團獎」、「年度十大專輯」，以及憑收錄該專輯的夯曲〈我還繞著你在旋轉〉拿下「年度十大華語歌曲」共3項大獎，為金曲奪獎捎來好預兆。宇宙人表示：「謝謝評審、謝謝公司、謝謝團隊！這張專輯真的花了很長時間製作，獲獎有種默默努力終於被看見的感覺。」宇宙人也在典禮上帶來〈我還繞著你在旋轉〉、〈藍色的你〉，帶領全場觀眾chill一波！

宇宙人先前推出全新巡演《2023 夏季巡迴演唱會》即秒殺一空，台北再加一場門票更是搶購所剩無幾，近日他們更打趣地在社群上，徵求歌迷票選最想聽的歌曲來安排演唱會歌單，讓宇宙友從裡到外都參與其中，新鮮感十足。演唱會從6月17日起跑，開展北中南夏日不平凡之旅，用音樂暢快解暑！宇宙人8月中將前進日本東京、大阪兩地，踏上最炙手可熱的音樂節 SUMMER SONIC 2023舞台嗨唱，征服來自世界各地的歌迷，一同狂歡。