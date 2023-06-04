日本地下偶像女子團體「PLANCK STARS」成軍於2018年，擁有甜美長相的成員，素來以作風強烈聞名，曾在舞台表演到一半，無預警跳到觀眾堆，並騎到粉絲身上，甚至當眾脫下內褲送給粉絲，這次則鼓動男粉絲喝下洗碗精，誇張畫面在推特瘋傳，引來網友撻伐：「這是玩過頭了吧？」

日前PLANCK STARS推特發布一支影片，貼文寫著：「請不要讓客人喝洗碗精」，然而她們做的事卻背道而馳，當時幾人身處一個喝酒的活動，一名穿粉紅色上衣的團員拿裝著洗碗精的玻璃杯，找上穿灰色帽T的粉絲，眼見對方強烈拒絕，改將腦筋動向戴黑色眼鏡的粉絲，邊說「沒關係」邊抓住對方的手強灌，害男子喝下後，立刻飛奔至廁所，但團員一點也不緊張，反倒笑得非常開心。

事後，官方已默默下架問題影片，但網友早把它備份完畢，PO到網路上面，引來熱議：「什麼玩笑不開，偏偏開這種的？反省一下吧」、「逼人家喝這個遠遠超過惡作劇的範圍，都是成年人了，難道不會思考嗎？」、「做得太過了，團員們要不要自己喝喝看」、「這真是太令人作嘔了」、「警察這裡有壞蛋要抓！」

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プランクスターズ公式ホームページのスケジュール欄に一部誤りがございました。



誤

06.25 (日) 新潟公演

06.26 (月) 長野公演

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正

06.25 (日) 長野公演

06.26 (月) 新潟公演https://t.co/sMwFsydPhN



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而後來被強灌洗碗精的男粉絲，發文解釋他考慮到安全問題，其實僅把洗碗精含在嘴巴，沒有未喝下去，且已迅速到廁所吐出，但之後一直感覺嘴裡有泡沫，並說如果之後身體有異樣，會立刻就醫治療。針對此事，洗碗精製造商通過日媒強調：「不管是哪種洗碗精，這種行為都非常危險，請絕對不要模仿！」

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