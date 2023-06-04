婚宴禮金要包多少，始終是門學問，若包不夠或包錯數字，感情可能就此出現裂痕。一名女網友表示，姪子近日結婚，她二話不說包了36000元，沒想到嫂嫂竟然嫌太少，並開出66000的數字，讓她傻眼問「我真的包太少嗎」。

女網友在「匿名公社」發文表示，哥哥的小孩在5月底結婚，她覺得自己身為姑姑，禮金絕對不能太少，把心一橫，包了個36000元的大紅包，喜宴也只有自己與丈夫去吃。

沒想到婚禮結束後，哥哥的妻子清點禮金，開酸原PO「你做人家姑姑才包36000，至少也要包66000才能看吧」，讓她傻眼到不行，但不想讓哥哥難做人，與丈夫討論後再包一個3萬元整的紅包，湊成66000，但她也懷疑人生「姑姑包36000，真的太少了嗎？」

網友看到後一面倒痛罵嫂嫂簡直貪心到難看：「姑姑就要6萬6，那當嫂子的，你兒子結婚她包個66萬也很合理」、「你兒子結婚舅媽要包18萬」、「記得你兒子結婚的時候不要手軟，開個大數字」、「姑姑包到36K，你還有缺姪子嗎...」、「好奇問，你哥知道嗎」、「有這種嫂嫂算妳倒楣，日後還有妳受的」、「你們也太軟了，難怪被欺負」、「三萬六要回來，以後老死不相往來」。