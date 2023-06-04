大陸通訊科技龍頭企業華為公司在全球一片人工智慧（AI）熱潮中亦不落人後，即將發佈一款類似ChatGPT的多模態千億級大模型產品，名為「盤古Chat」，這意味著繼阿里、百度之後，大陸又一重要科技巨頭入局AI賽場。

據大陸《鈦媒體》獨家報導，預計今年7月7日的華為雲開發者大會上將對外發佈以及內測，產品主要面向政府與企業端客戶。基於華為的技術能力，盤古Chat有望成為大陸技術能力最強的ChatGPT產品，同時華為生態產業鏈企業也將因此受益。

報導指出，盤古大模型於2020年11月在華為雲內部立項成功，華為內部團隊為盤古大模型確立了3項最關鍵的核心設計原則：1.模型要大，可以吸收海量資料；2.網路結構要強，能夠真正發揮出模型的性能；3.要具有優秀的泛化能力，可以真正落地到各行各業的工作場景。

華為發布的訊息指出，盤古NLP大模型是首個千億參數中文預訓練大模型，CV大模型則首次達到30億參數。2022年4月，華為盤古升級到2.0，發佈層次化開發方案並打造工業級盤古大模型。

華為雲人工智慧領域首席科學家田奇今年4月曾表示，盤古NLP大模型覆蓋的智慧文檔檢索、智慧 ERP、小語種大模型等落地領域，2022年華為剛交付了一個阿拉伯語的千億參數大模型。在應用方面，盤古大模型可以應用於智慧客服、機器翻譯、語音辨識等多個領域，提供AI技術支援。

報導說，去年華為將盤古大模型在垂直產業領域落地應用。例如華為基於盤古AI大模型在礦山領域打造首個「基於大模型的人工智慧訓練中心」，實現Al應用工業化開發，不僅降低成本而且增加效益。

與其他廠商相比，華為的優勢或在於擁有完整的產業鏈和較強的算力調配能力。據浙商證券披露，在訓練千億參數的盤古大模型時，華為團隊調用了超過2000塊的昇騰910晶片，進行了超2個月的資料訓練能力。華為內部稱，每年大模型訓練調用GPU/TPU卡超過4000片，3年的大模型算力成本高達9.6億元人民幣（約合台幣41.8億元）。

報導表示，由於盤古大模型擁有超大規模的參數，因此訓練成本較高。同時，盤古Chat大模型也將面臨著行業激烈的競爭壓力，需要不斷優化和提高模型的性能和品質，才能以保持在市場中的領先地位。