日本桌球甜心福原愛2021年跟江宏傑結束5年婚姻後，被橫濱男前妻控訴介入婚姻，優質形象全毀，還被日媒《Flash》列為「身價掉最嚴重女藝人」排行榜第一名。熱愛分享生活的福原愛，日前PO出一張背對鏡子的自拍照，寫下：「照片有幾個我？」，粉絲的反應也相當熱絡。

福原愛近來將工作重心移往大陸，積極經營社群平台，在最新一篇貼文寫下：「猜猜這張照片裡面有幾個我」，並配上墨鏡表情符號，附上的照片，可見福原愛用一手比向自己，一手背對鏡子自拍，鏡面反射出她的背影，整體狀態相當不錯，費心思與紛絲互動。

照片曝光後，網友們熱烈回應：「5個愛醬」、「12」、「不對，應該是14個，眼睛還會看手機，手機在自拍能夠反射」、「理論上是沒完沒了，很多很多很多個」，此外，也有網友稱讚：「我的眼睛裡都是妳」、「太可愛了！」、「好像賈靜雯」、「瓷娃娃～」、「還像個18歲少女」、「越來越漂亮！我好愛妳！」

事實上，福原愛雖然在大陸頗受歡迎，但她被爆出婚內出軌，後續又被指控介入橫濱男婚姻，雖試圖澄清，並強調原告已撤回訴訟，日本民眾仍不買單，今年4月登上日本人氣綜藝節目《全明星感謝祭》僅負責桌球項目，就被砲轟：「別在電視上面丟人現眼」、「不想看到妳」、「好討厭妳，請妳離開吧！」