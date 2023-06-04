據加拿大媒體報導，美軍驅逐艦及加拿大護衛艦6月3日由南向北通過台灣海峽時，一艘中共軍艦從美軍鍾雲號驅逐艦（USS Chung-Hoon）前方直接切入航道，可能試圖逼迫美艦改變航線，在兩艦艏最接近時不到150碼（約137公尺），兩艦差點發生撞擊。參與此次航行台海任務的加拿大護衛艦蒙特利爾號（HMCS Montreal）艦長保羅．蒙福特（Paul Mountford）上校表示，中共軍艦採取此種機動方式「極不專業」。

加拿大《環球新聞報》報導，美國海軍伯克級導彈驅逐艦鍾雲號與加拿大蒙特利爾號護衛艦6月3日罕見地聯手航行通過台灣海峽，再次遭遇到共軍驅逐艦的截堵，並出現軍艦危險接近幾乎發生撞擊的事件。

#HMCSMontreal, with @USNavy destroyer USS Chung-Hoon, conducted a routine transit through the Taiwan Strait. 🇺🇸 and 🇨🇦 and partners operate for peace and security in the region.



@INDOPACOM @US7thFleet pic.twitter.com/1yBGLmHDm9 — Canadian Armed Forces Operations (@CFOperations) June 3, 2023

報導說，共軍驅逐艦在近距離跟監美加軍艦不久後，突然轉向切入美軍鍾雲號航道前方，兩艦最終交叉而過，最接近時艦艏距離不到137公尺。這是北京最近在南海海域採取的最新的激進軍事行動。

《環球新聞報》表示，該報派遣記者從5月25日起乘坐參加此次任務的加拿大護衛艦蒙特利爾號在南海航行，在通過台灣海峽時目擊了兩艦險些相撞的驚險畫面。

報導引述加拿大艦長蒙福特上校的話說，共軍艦改變航向時，他向美艦發出警告，告訴他們立即改變航向，否則會發生碰撞。美國人的回應是對中共軍艦喊話要求遠離美艦，但中共軍艦未更改航向，美艦最後被迫減速並緊急改變航向以避免撞擊。

加拿大艦長蒙福特表示，這起事件「明顯是由中國人挑起的」，「他們在這樣做之前，先通過無線電宣布，很清楚地表明這是故意的舉動。」

報導指出，在進入台灣海峽之前，美國鍾雲號驅逐艦與加拿大蒙特利爾號護衛艦已經在南海一起航行了將近一周。期間《環球新聞報》曾多次看到中共軍艦尾隨其後進行跟監，但是中共軍艦並未對加拿大軍艦進行具有危險性的機動，尾隨的2艘中共軍艦一直與蒙特利爾號保持約1000碼（約914 公尺）的距離。蒙福特認為，這個距離是安全的。

蒙福特還說，儘管這項美加聯合任務在國際公認的水域進行，跟艦的共艦仍通過無線電警告美加軍艦，指其正在進入中國領海。他說，「我希望這是一起孤立事件，不會再發生在我們身上，因為我們有國際法支持，這是國際水域。」正在新加坡參加香格里拉國防安全會議的加拿大國防部長安妮塔．阿南德對此表示，「加拿大將繼續在國際法允許的地方航行，包括台灣海峽與南海。」

中共東部戰區新聞發言人施毅3日晚間對美加軍艦航行台海表示，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。有關國家在台海地區有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定，向台獨勢力發出錯誤信號。共軍將採取一切必要措施，堅決應對一切威脅挑釁。