中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(4)日苗栗縣及臺中市有局部大雨或豪雨，彰化至臺南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

雨彈夜襲！苗栗雨量破百 雨區擴大 六地嚴防豪大雨。(氣象局)

雨彈夜襲！苗栗雨量破百 雨區擴大 六地嚴防豪大雨。(圖/氣象局)

氣象局指出，今（４日）天氣依舊不穩定，中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨，北部地區則是午後有局部短暫雷陣雨，仍要提醒中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，提醒大家留意天氣的變化攜帶雨具備用，山區請慎防溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水；沒下雨時天氣依舊悶熱，各地高溫可以來到３０到３３度，外出活動請多補充水分以防中暑。金門、馬祖夜間與清晨易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

氣象局指出，受到對流旺盛影響，今日各地仍有降雨，尤其中南部有機會下大雨，下周一、下周二（6/5、6/6）天氣較穩定，下周三到下周六（6/7~6/10）連續4天「全台一片藍」，恐有局部大雨或豪雨。專家指出，下周五（6/9）鋒面靠近台灣，周邊還有熱帶系統發展「相當熱鬧」，尤其中南部降雨機會高，可望補水。

氣象局指出，6/7~6/10南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區大多是午後降雨，可能有局部大雨或豪雨。（圖／氣象局）

氣象資料顯示，今日累積雨量前10名如下

● 120.0 mm 苗栗縣大湖分場

● 104.0 mm 苗栗縣大湖(1)

● 93.5 mm 苗栗縣大湖

● 81.0 mm 苗栗縣馬拉邦山

● 66.0 mm 苗栗縣大坪頂

● 56.5 mm 苗栗縣南湖

● 54.5 mm 苗栗縣三義

● 50.5 mm 苗栗縣長橋中象道路

● 43.5 mm 臺中市中坑

● 43.5 mm 苗栗縣開礦國小

根據環保署空氣品質預報資訊：４日環境風場為偏東風，清晨至上午西半部位於背風側，擴散條件稍差，稍易累積污染物，午後風速稍增強且中南部地區降雨機增加，擴散條件可望好轉；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。