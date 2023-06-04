一名男網友抱怨，爸爸騙他股票賠錢，希望他可以抵押房子拿錢幫忙度過難關，結果一問才知原來是爸爸背著生病的媽媽在外面找女人，現在對方要求買房，否則就要分手。如今他陷入兩難，不知道該不該跟媽媽坦白一切。

原PO在《匿名公社》表示，爸爸近日突向他表示股票賠了快200萬，希望他可以抵押房子先幫忙還，沒想到問了買什麼股票、多少錢買的、多少賣出等問題，爸爸都回答不出來，最後才知，原來爸爸在外面交了女友，對方說不買房子就要分手。

爸爸委屈地說，「你媽罹癌多年已經不像個女人，我是正常的男人當然會有需求，你也是男人應該要體諒。」

原PO聽完後超火大，原因是媽媽4年前罹癌，而爸爸跟外面的女人已交往3年，不就等於媽媽生病不到一年，爸爸就外遇，「我主張跟我媽坦白，但我太太建議千萬不要，只要我爸願意立刻斷絕跟外面的關係，我們就不說，但我爸不願意，在我家罵我們一頓就走了。」

原PO透露，爸爸出門後就搞離家出走，害媽媽很擔心，「我很想說，可是太太要我千萬不要，但看我爸不覺得自己有錯的樣子，真的很想乾脆全說算了。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「要跟你媽講，免得你爸會騙你媽賣房子」、「暫時不要說，善意的謊言讓母親平靜安穩的過」、「反正不給錢，小三就會離開他了啊」、「這種事能瞞多久就先瞞著，或許媽媽已經懷疑，只不過憋著沒說，女人的第六感很準的」。

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