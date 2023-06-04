法新社報導，近日貝爾哥羅德州邊境村莊遭到前所未見的攻擊，加上最新的這起事件後，本週總死亡人數已達到7人。

該州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，「從今天早上開始，舍別基諾（Shebekino）地區一直受到烏克蘭武裝部隊的砲擊。」

他說，一名「年長婦女」被殺，另名婦女則因傷身亡。

此外，還有2人在砲擊中受傷。

舍別基諾地區受砲擊影響最嚴重，當地居民紛紛湧入首府貝爾哥羅德的避難所。（譯者：施施）1120604