CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）直升機為俄亥俄級核潛艦進行補給

美軍兩架CH-53E「超級種馬」直升機，日前直飛菲律賓海，為美軍俄亥俄級核潛艦「緬因號」進行垂直運補，以嚇阻中國大陸等潛在對手，美國海軍陸戰隊發言人指出，這是俄亥俄級彈道飛彈潛艇首次以這種方式取得空投彈藥。對此，我退役中將帥化民透露，就算補給船開到潛艦附近，也沒辦法把物資送過去，所以得使用直升機把東西吊上潛艦。

帥化民3日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，海軍艦隊補給時，是在兩艘船之間用一個鋼纜，利用高低差把東西送下去，但因為潛艦在水面，沒辦法進行高線傳遞，所以必須利用直升機。

帥化民接著提到，CH-53不是什麼新東西，30年前就有了，而台灣買的是CH-47，可以吊一門砲或一輛卡車，但「超級種馬」可以帶更重的東西。帥化民說明，潛艦艙面還可接受垂直吊掛的東西，但沒辦法用高線傳遞，因此補給線開到潛艦附近，也沒辦法把新鮮水果、蔬菜、雞、鴨、魚肉送過去，所以就得由補給船上的CH-53，把東西吊到潛艦上面。

前海軍艦長黃征輝表示，潛艦最大效應是看不到，但如果潛艦跑上水面時，美國要拿這個來嚇別人，這就好像過氣女明星不小心露點，第二天報紙都在報導她；黃征輝不禁說，最不應該浮上水面的東西，要來嚇唬誰？