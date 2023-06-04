全國最大的慈輝學校是位在桃園楊梅的楊梅國中秀才分校，從國軍油庫改建而成，設立之初曾引起當地居民拉白布條抗議，目前該校總計110名學生，包括中輟生、家庭功能不彰以及高風險家庭，其中還有38位身障以及學習障礙的孩子。來到秀才的每個孩子背後都有段故事，但他們努力掌握主導自己生命的機會、實踐老師教誨「自立自強生活」，小小年紀懂事又努力，讓人看了心疼。

目前秀才分校共有110位學生，學雜費一律由政府負擔，在校宿合一宗旨下，全校學生周一到五都必須一律住宿。（圖／黃鵬杰攝）

戴著眼鏡、圓圓大眼，外貌如同漫畫二次元男主角的小傑，是秀才分校9年級準畢業生，身為寢室長的他專門負責寢室秩序和內務。原來秀才分校規定全校學生一律住校，僅周末可以回家，學生的學雜費以及制服、寢室內床墊棉被，都是政府買單。

學生制服設計成休閒服，男生藍色女生粉紅色，每學期統一公發給學生，不過住宿期間衣服一起洗難免搞混，該怎麼辦？小傑笑著解答「制服上衣都繡了學號，對號碼拿衣服，完全不會拿錯」，甚至有同學將制服拿回家，父母阿公阿嬤一家子都穿孫子的制服「完全秀才人」。小傑也分享宿舍趣聞，男生為了貪睡到最後一刻，乾脆把「制服當睡衣穿」，睡醒起床後不用換裝，簡單洗臉刷牙立馬能上課。

小傑是九年級準畢業生，且榮獲市長獎，未來夢想成為一名科學家，但為了能自立且幫助家中經濟，打算就讀公費的中正預校。（圖／黃鵬杰攝）

小傑成績優異拿下市長獎，剛參加完會考的他對考上自己第一志願中正預校十拿九穩，原本小傑想要上普通高中繼續升學，但乖巧懂事的他權衡後仍選擇學雜費全免，還有零用金可領的軍校，背後故事有洋蔥。

原來小傑是單親家庭，媽媽獨力撫養他和哥哥姐姐，但因媽媽長年身體不好，家中有一頓沒一頓生活成問題，小傑才由原學校轉到秀才上課，雖然周末都會回家幫忙，但每每想到哥哥姐姐都已在工作賺錢貼補家計，排行最小的小傑，自己已設下目標「現階段想趕快賺錢，好幫忙家裡」，延後了想當科學家的夢想「我想未來有天還是能考大學或研究所，繼續念書朝我的夢想前進。」

一頭捲髮的安榮，父親有家暴前科，母親已經過世，不過仍在姑姑和老師愛心灌溉下幸福成長。（圖／黃鵬杰攝）

同樣是9年級準畢業生，成績總是前三名的安蓉一頭短捲髮、笑容稚氣溫暖，她的爸爸有家暴前科，媽媽帶著她和哥哥逃離，後來國小六年級時媽媽去世，原本答應要照顧她們兄妹的阿姨又突然反悔，最後是姑姑伸出了援手。

在國小老師推薦下，安蓉七年級也就是國一時直接來此就讀，在這裡整整待了三年，一開始原本很不習慣事事都要自己來，她說幸好自己適應力強，在這裡生活，同學們就像自己兄弟姐妹，老師如同家長，「秀才的老師照顧我的吃住，就像我的媽媽跟爸爸」。

安蓉跟老師們感情深刻，今年6月即將畢業，16歲的她對未來有些忐忑，回顧國中的日子感觸良多，「謝謝老師在我快放棄自己的時候，跟我說要努力，給我力量，真的很謝謝老師們」。她說自己在秀才，有姑姑和老師們滿滿的愛，也找到生活方向和目標，未來謹記老師教誨「一定要自立，只有自己能幫助自己」。

秀才分校於1999年規劃籌建，於2003年4月竣工，慈輝學校及慈輝班是教育部國教署依據「國民小學與國民中學未入學或中途輟學學生通報及復學辦法」所設立，免除所有學雜費，並以技藝課程為授課重點，平時必須住宿統一管理，僅假日可返家。目的在協助因家庭遭遇變故而中輟，且無法適應就學環境或因家庭功能不彰之學生，促進其生活適應及發展。

根據教育部國教署資料，111學年度全台縣市共核定「資源式中途班」、「合作式中途班」與「慈輝班」1333個名額丶88班，編列年度經費10億7千餘萬元。而學生中輟情形有顯著改善，93學年結束時中輟生4,156人、占比0.145％，110學年度227人、比例為0.013%，可見中輟生正逐年減少中。

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