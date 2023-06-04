「一日為師，終生為母」佳話落實在桃園楊梅國中秀才分校！這裡是全台最大慈輝班，在此任教21年的訓育組長梁文玉輔導過上千學生，她說來到秀才的學生並非壞孩子，只是需要多一次的機會，讓他們翻轉人生；最讓她覺得欣慰的是退休前已有學生小慈（化名）發願回校服務，接手她的志業，照顧中輟、家庭困難的學弟妹。

蓋在山坡上的秀才分校，教室層層疊疊， 校區腹地不大沒有操場，上體育課時只在校舍一樓中庭架設幾面網子，這節上的是躲避球，學生們玩得盡興，校長走過時一個小女生上前撒嬌「我身體不舒服、發燒」，校長李汝怡笑著摟住學生軟言安慰，師生感情深厚。

秀才的學生視老師為爸爸媽媽，小女生看校長李怡汝走過，馬上上前撒嬌，師生們感情深厚。（圖／黃鵬杰攝）

一頭長髮搭上一襲長裙，講起話來溫柔活潑的訓育組長梁文玉，在創校之初就來秀才服務，是孩子們口的「媽媽老師」，在秀才任教如同「母雞帶小鴨」，看著上千名孩子成長，每天都有感動、心疼的故事發生。

文玉老師回憶，第15屆畢業學生小潘潘的父親嗜賭，對女兒總是拳打腳踢，她畢業後考到高職開始半工半讀生活，但父親根本沒錢提供學費反而不斷跟她索討金錢，小潘潘身上沒錢，肚子餓到不行時就到自助餐買碗白飯，再到超商配免費關東煮的高湯，一天僅吃一餐，小潘潘也曾迷茫過，但最後仍撐過畢業考取大學，現在是名美容美髮設計師、生活穩定，她以自己的例子勉勵學弟妹不要放棄主導人生的希望「珍惜在秀才衣食無虞的日子，有老師照顧和寵愛」。

說起第18屆畢業生小慈（化名），文玉老師不禁紅了眼眶，輕嘆「她讓我覺得當這個老師很值得、很欣慰」。小慈從小被父母拋棄，在孤兒院成長，後續被送到寄養家庭，小慈來就讀時曾許願「夢想是找到媽媽」，國二也經歷叛逆期，不斷跟老師和寄養家庭爸媽唱反調，但國三時變了個人，像個大姊姊幫老師做事、照顧學弟妹，畢業前小慈早已把學校當成家，夢想也變成「回秀才當舍監」，目前小慈正努力取得專科學位，好回到秀才擔任宿舍輔導員。

「小慈雖然童年蒙受陰影，但她一路茁壯，『長成好健康的孩子』」。文玉老師表示自己不用擔心退休了，有小慈承繼志業，當媽媽老師照顧學弟妹，她才能心安。她說秀才分校存在的意義就是拉學生一把，也開玩笑「任教期間，幸好教過的學生沒把自己的孩子送進來，算小有成績」。

「媽媽老師」訓育組長梁文玉，在秀才21年教了千名學生，已有學生發願回母校服務，想到有人接棒，她不禁潸然落淚。（圖／黃鵬杰攝）

本刊調查，秀才分校1999年規劃籌建，於2003年4月竣工，該校設立起因為因應社會環境變遷急遽，造成諸多家庭結構及功能失衡，政府為了緩和中途輟學人數成長，減少社會青少年問題發生，由教育部出資協助地方政府設立慈輝分校及慈輝班，免除所有學雜費，但招收對象需要經過評估，主要為遭逢家庭變故暨經濟困難之中輟之虞學生，其中家境清寒暨家庭功能不彰學生為優先。

秀才分校慈輝班以「家校合一」辦校，於週間部分取代家庭教育，所有學生一律住宿，除男女生分宿，從營養午餐分工到寢室管理，皆由學生們各自分工，以期學習獨立自主精神。而在課程部分，學校希望學生自立下，國中3年的就學過程中，選修3門不一樣的技藝課程，培養一技之長，為未來離校後獨立生活打底，讓學生們有機會翻轉人生。

秀才分校學生努力向上、自立自強的故事每每讓人心疼，有許多團體聽聞後期能貢獻心力幫助孩子們。（圖／黃鵬杰攝）

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