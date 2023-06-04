台灣保險市場再起騷動。這次是富邦人壽將停賣13年的「分紅保單」，全面重新上架，富邦金（2881）總經理韓蔚廷5月18日加碼喊話，年底前要賣上百億元。此舉，不但向壽險保費大池塘擲出巨石，震撼市場，也直球對決「分紅保單」大賣20年的英商保誠人壽。

三天後，保誠人壽不甘示弱，財務長關永威公開叫陣，「連續十年分紅績效亮眼，分紅保單專家地位屹立不搖」，「保誠的投資策略，避免短期投機性操作」，「在匯率曝險及高風險投資比重上，均低於同業水準」，並強調「有集團跨國資源提升投資報酬」。

這場壽險市場的新戰事，起於今年4月11日，富邦人壽主動發布一則消息，推薦新上市的四張「分紅終身壽險」保單為「資產配置新解方」，正式向廣大投資客戶招手，欲藉此搶吸市場資金。

英商保誠人壽在台灣主打「分紅保單」，已連續銷售20年。右四為保誠人壽總經理王慰慈。（圖／保誠人壽提供）

CTWANT記者調查，近十多年來，「分紅保單」幾乎被保險公司及保戶打入冷宮，早在2004年以前，壽險公司推過「強制分紅保單」（舊有分紅保單），之後，富邦人壽、中國人壽等改推「自由分紅保單」（現行新制分紅保單），隨後陸續停賣，甚至商品下架銷聲匿跡，主要是受到金融風暴投資績效腰斬、低利率等影響而難獲保戶青睞。

為何富邦人壽重新搶進「分紅保單」市場？「今年壽險業面臨『投資型保單』首季新契約保費較去年同期衰退53.9％，『利變型保單』銳減六成的業績困境！」保險公司主管分析，富邦人壽可說是第一家展開自救行動的大型壽險公司。

利變型保單原是熱銷商品，雖非分紅保單，但持有3年保本（拿回總繳保費），持有6年IRR（保單的投資報酬率）超過定存利率，具有「洗定存」效果，但在利率低迷之際，擔憂儲蓄險弱化壽險財務體質，金管會監管緊盯利變型保單「宣告利率」勿過4％，去年還有多家人壽遭警告，甚至商品被要求下架。

金管會出手後，「利變險少了儲蓄保本又領息的亮點，賣得比去年差很多，這是很多家人壽都面臨的問題。」「中壽、台壽等的利變險的宣告利率才2～3.8％之間，還比銀行給的美元定存4～5％低，保戶資金就這麼多，錢也多往銀行端流，壽險公司拼不過。」華瀚保經副總蘇桔明說。

再者，台灣2026年即將接軌兩大國際制度IFRS17跟ICS，從舊制接軌新制，對保險業衝擊大，其中投資型保單雖風險資本低，但基本上沒法累積CSM（合約服務邊際，IFRS 17基礎下預期未來的死差益與費差益合計數），而且繳費年期通常比較短，分紅保單因為不保證分紅，計算出來的ICS風險資本比利變型商品要低。

多推分紅保單，逐年累積CSM有助富邦人壽資本，也有利於VNB（新契約價值）跟CSM增加，也能對富壽EV（隱含價值）有正面影響。

因此，富邦人壽今年積極推動商品轉型，5月18日富邦金第一季法說會上，總經理韓蔚廷特別提及，「剛發行的分紅保單初年度契約保費收入（FYP）占比並不高，目前內部團隊訂定目標為今年底能有10％以上。」以富邦人壽今年初年度契約保費目標1,000億元，估算分紅保單至少要賣出100億元。

對於富邦的大動作，這一個多月來，壽險同業還在觀望，遲遲未跟進。CTWANT記者詢問其他家人壽公司，包括國泰、南山、中國、新光人壽等，都表示「目前沒有推新的分紅保單」或是「正在研究中」。

自許為「分紅保單專家」英商保誠人壽則老神在在，自2004年在台推出第一張「英式分紅保單」，迄今近20年，在「分紅保單」市場幾乎獨領風騷，累計推出140張分紅保單（含新台幣、外幣計價，52張已停賣）。

「這場『分紅保單』土洋大戰，等一年後見真章！」保險業主管說，就看富邦人壽新招能否獲業務員及保戶支持。（富邦人壽分紅保單的紅利，係於契約屆滿第2個保單年度起開始有機會分配）

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