在國內本土壽險公司消失逾十年的「分紅保單」重現江湖！｢分紅保單滿六年後解約，沒法拿到優於銀行定存利息報酬，讓愛買儲蓄險保本的國人『不滿足』！」保險公司主管告訴CTWANT記者，富邦人壽在躉繳型、期繳型的終身壽險，增加保費收入，逆勢重推「分紅保單」，主要也是因為接軌IFRS 17與積極推動產品轉型等。

考慮買最新推出的分紅保單之前，可以先了解以前該類保單的分紅表現。CTWANT記者採訪到一對52歲謝氏夫婦，他們在13年前分別向中國人壽、富邦人壽各買了一張六年期、二十年期的分紅終身壽險保單，年繳保費各約5.7萬元，準備做為退休金。

「中壽保單到期時，我們先打電話到公司問會領回多少元？想說應該會比總繳了約34.6萬保險費多些，沒想到還少了約2.4萬元。」（保單價值準備金、解約金皆約32.2萬元）

「當時中壽也建議，若沒急需用到這筆資金，可先擱著不用領回，放愈久可以領愈多；迄今也13年了，這幾年給每年約給紅利4千多元，且有逐年增加一兩百元，累計以前未領計息儲存共逾4.1萬元。」謝太太並說，「我翻了保單，滿13年度可領回的保險金為37.3萬元，比總繳保費多了快3萬元。」

再看他們向富邦人壽投保的分紅保單，計算保單價值準備金的預定利率為年利率2.25%，分配紅利盈餘率70％；迄今保費共繳了73多萬元，連續十二年每領1.25萬元生存保險金共15萬元，今年富邦通知還會加給1,118元的紅利增額／分享金增額。

謝太太說，「我細看保單，載明今年解約金為42.2萬元，比我總繳保費扣掉已領生存保險金後的58萬元還少了16萬元，因此提前解約一定不划算。」

富邦人壽執行副總董采苓點出重返「分紅保單」市場，考量保戶風險性。（圖／報系資料照、CTWANT合成）

「其實分紅保單就是類儲蓄險，保戶看重紅利與複利效果，保險公司則是透過收取大量保費，拿去市場找標得投資，賺取利差，再分享一些盈餘給保戶」，「這也是保險集中大眾資金去助人、自助的初衷，分紅保單的保費是需放進『專款專戶』專做投資，不能挪去做其他用途。」保險資深業務副總說。

該資深副總分析，分紅保單為壽險公司在身故給付、解約金等傳統保證給付項目之外，還額外把死差益、費差益、利差益等紅利，依規定至少分紅70％給保戶，壽險公司最高只能拿30％。

無論分紅保單的紅利來源與計算方式如何，一律載明「不保證每年分紅」，因此當分紅保單給的紅利愈少到沒有，漸漸失寵，本土保險公司也難再新推新商品。

為何富邦人壽重返分紅保單市場？「它對客戶的風險介於利變型保單跟投資型保單之間，分紅保單的資產配置比較多在股票，保戶持有年期夠長的話，拿到的報酬率會多於利變型商品，報酬率的波動也不會像投資型商品那麼大。」富邦人壽執行副總董采苓向記者解釋。

富邦人壽目前上市的四張分紅保單，有躉繳型長紅及三年期、六年期的年年分紅終身壽險，首先強調「不保證給付紅利」，「年度保單紅利也是在契約屆滿第2年起，每一保單週年日給」，但每年紅利金額不同，依當時宣告為準；終期保單紅利則是等到保單屆滿第5保單年度起，因身故、完全失能、保障期滿或終止契約時給付。

「不保證有紅利，滿期要三、六年，保戶會願意等嗎？還不如去買高配息ETF、債券等，不會被綁很久。」一名保險業幹部語帶保留地說，「分紅保單適合願意長期投資，重視壽險保障、傳承的保戶。」

以富邦人壽今年最新推出的四張終身壽險分紅保單來看，有台幣與美元計價兩種，分為躉繳型與3年期、6年期，「保證給付」皆有壽險保障的身故保險金或喪葬補助費、失能保險金以及保戶屆滿110歲仍活著的「祝壽保險金」。

紅利則為「不保證給付」，來自分紅保單的死差、費差及利差，其中以利差益為主要來源，也就是分紅保單實際投資收益率「高於」保單計算保單價值準備金之預定利率；紅利數值為假設不同投資報酬率，據了解業界多會以低分紅3.0％、中分紅5.5％、高分紅6.0％來預估，且通常保險公司會以「中分紅」為目標。

因此，當這一家保險公司經營投資好不好，攸關分紅保單保戶能不能拿到紅利，除了看會達到「低分紅、中分紅、高分紅」哪一階段，還要了解保險公司允諾分享給保戶的紅利盈餘％數，依法規不能低於70％。

據悉，目前英商保誠人壽即拿出「連續十年逾100％中分紅成績」，而中分紅投資報酬率4.5％，加上保費預定利率，依保誠人壽揭露平均保戶實質總報酬約2.91％；而且，保誠人壽允諾紅利盈餘分配給90％，富邦人壽則是依法令規範保戶可分配盈餘70％以上，並明訂於保單條款。

也就是說，當民眾投保「分紅保單」且看重「可分享公司盈餘的紅利」時，便可多了解富邦、保誠人壽會將「分紅保單」的保費拿去做的投資績效，以及紅利分配率的計算方式。

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