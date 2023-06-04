根據CTWANT調查，有大型人壽公司猶豫跟不跟進富邦人壽重賣「分紅保單」，卡關在「怎麼跟保戶說紅利會有多少」，「如果不敢給推估金額，保戶根本興趣缺缺；一旦給分紅試算表，又怕被申訴沒照實給，重演當年『投資不漂亮，還得硬生生擠出紅利』的慘況，進退兩難呀！」一名逾30年資深業務幹部跟CTWANT記者說。

國泰人壽董事、資深執行副總林昭廷在5月26日國泰金控法說會後，對於國壽推不推分紅保單，則是跟CTWANT記者證實說，「還在研究中」，「分紅保單過往在國壽占比不多，高利率保單則是經過十幾年後，現在已降到三成以下」；「以前分紅保單的申訴多，業務員銷售時不容易說清紅利怎麼算，且不保證給紅利，這都是國壽還在考慮的原因。」

另一家壽險業務幹部說，多年前，有保戶跟金管會保險局申訴，抱怨說業務員給的保單分紅試算表，在保單到期後有數十萬元，結果一看帳戶根本沒這筆紅利就吵著要提出訴訟，「那個紅利試算也是保險公司給的數據，給程式公司跑出來的，結果保險公司說可以跟保戶和解，但這筆紅利得業務員與公司各出一半，這非小數目，嚇壞了業務員。」

依據金融消費評議中心受理的「分紅保單」申訴案件，整理出在「壽險利益表」、「保險契約建議書、計畫書」、「保證給付紅利」、「利差紅利、死差紅利的計算」等類別。

通常保險公司主張的理由，從公布的評議書舉例來看，有說「商品DM簡章載明有『本簡介僅供參考之用』字樣，詳細內容應以保單條款為準」，「簡章標示『本紅利以假設利率10％計算僅供參考用』，如利率變動時，則比照變動利率調整」，「已確實告知保戶紅利之性質及定義，並無疑義」等。

還有一種情況就是保險公司業務員招攬分紅保單時給的試算「壽險利益表」，載明「期滿可領回累積紅利的金額」。

目前市場資金有流向銀行端的高利率美元定存、債券等商品，保險局也緊盯著利變險的宣告利率。圖為金管會主委黃天牧。（圖／黃鵬杰攝）

有一例就是說紅利會給到255.4 萬元、145.4萬元兩種分別，但保戶在分紅保單到期後領到的紅利3萬8,638元，與壽險利益表所載金額相差太大；保戶提出申訴主張，應依投保時A銀行公告存放款基本利率（一年期）7.75％及依該基本利率每年之變動推算累積紅利，共計79萬2,895元。

另一例的保戶則是抱怨說，「明明保險公司都一直強調，這幾年賺錢穩健，還持續對保戶推銷新保單」「可是等到分紅保單到期後，卻又稱保單投資標的不賺錢，沒有辦法給紅利，令人難以接受」。

CTWANT進一步檢視保誠人壽、富邦人壽所推的分紅保單，商品DM已經用紅色粗黑提醒說「紅利是不保證給付」之外，還清楚提供各年度「解約金一覽表」；在保險公司、保經公司等業務通路，則也沒有給「紅利試算表」，皆是避免過往這些爭議。

身兼金融消費評議中心董事的保險局長施瓊華則就「分紅保單」終身壽險提醒說，民眾要先了解自身需求是重「保障」還是「分享紅利」，如果是「紅利」這一部分，就要多了解保險公司會如何就分享公司盈餘、分配紅利的計算方式，並且可以試算在賺錢、虧錢等不同的報酬率的計算紅利的情況，避免日後給付保險金可能產生的爭議。

施瓊華並指出，投保保險著重在壽險、健康醫療險等保障，主管機關也一再提醒保險公司在招攬保單時，要跟保戶解釋清楚這一張保單會理賠哪些項目、保險金計算方式等，尤其「不保證給付紅利」等項目，也要讓保戶很清楚了解，才不會有認知落差。

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