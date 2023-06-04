性騷案爭議連環爆，從民進黨燒向國民黨。民眾黨主席柯文哲今天上午出訪日本前在桃園機場受訪表示，台灣常常是這樣，每次出現案子，最多就找一個女巫來燒死，系統性改進，這是比較欠缺的文化，不然每次吵一吵鬧一鬧，對整個系統也沒改進。

柯文哲強調，一開始他就說了，相信制度不要相信個人，比較理想應該是，像衛福部把這些案例搜集出來，去思考說在制度面上怎麼減少，第一是預防發生，第二是萬一發生了怎麼去快速處理，這比較重要。

柯文哲直言，台灣常常是這樣，每次出現案子，最多就找一個女巫來燒死，然後什麼事都沒做，下次又重來，所以系統性改進，這是比較欠缺的文化。

至於民眾黨是否有類似事件？柯文哲表示，他相信到哪裡都會有，多多少少會有，看嚴重不嚴重，還有處理的速度，還有發生以後的應對機制。

柯強調，對他來講是這樣，如果有發生就開始寫SOP，就是制度怎麼規範，防止以後發生，大概社會要建立這種制度，不然每次吵一吵鬧一鬧，對整個系統也沒改進。

另外，疑似加害者說要用司法捍衛自己的清白，遭到輿論攻擊。柯文哲認為，司法還是整個社會最後一道防線，所以如果到沒有辦法的話，通常還是會訴諸法律，不然這些爭議無法解決。

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