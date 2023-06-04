民眾黨主席柯文哲今天展開5天訪日行程，妻子陳佩琪也陪同前往，預計將去找在日本讀書的大兒子。陳佩琪表示，自從蜜月、結婚第3年兩人一起出國後，這次是她與柯文哲結婚以來第3次出國，柯文哲被問起多久沒見大兒子，思考了許久都未回應，陳則跳出來說兒子學期中段會回台灣。

柯文哲與陳佩琪4日清晨5時30分抵達桃園機場，一同在桃機出境大廳前受訪，不少民眾拿起手機拍照，也有人大喊「加油」、「柯總統」力挺，柯文哲沒有特別回應。

媒體問起柯文哲第一次帶夫人出訪，柯表示「對」，至於為什麼？柯文哲未回答，並看向陳佩琪求助，陳回應，小孩在日本念書，很久沒看到他，然後其實去日本也是兩人當年畢業後，以及第一次出去旅行的地方，所以也是很懷念，就趁這次短時間自己有些假期，跟柯文哲一起出國。

至於多久沒跟柯出國？陳表示，自從蜜月、結婚第3年，就這樣2次後，好像沒有再出國，包括以前醫學會，柯文哲都自己出去，所以這算是結婚31年以來，第3次一起出國。

而柯文哲是否會去看兒子？陳佩琪說，如果有時間，因為他後來才發現行程柯文哲排很滿，看能不能聯絡兒子，讓兒子來看他們好了。

被問起多久沒看到兒子，柯沉默未回應，陳佩琪則說，有啦，小孩子有時候在日本有一段學期中斷的話，他會回來，畢竟現在沒有隔離，就比較方便。

對於如何定調這次訪日行程、希望可達到怎樣成果，柯文哲說，日本是台灣在亞洲最重要的盟邦，而且兩國經貿往來密切，經貿關係排第3名，日本又是美國在亞洲最重要夥伴，種種關係加起來，還是要對日本有更深入了解，所以這次去日本比照去美國一樣，要参訪國會、行政部門、智庫、台商、留學生，對日本還是希望能更深入了解，另外目的也是讓日本更了解台灣的狀況。

面對我方跟美國與大陸關係上，有無想特別向日本傳達什麼？柯文哲強調，聽比說重要，要知道他們在想什麼，他去美國大部分時間是在聽他們的看法，所以出門多聽、少說。

媒體問起這次訪日行設定什麼目標，例如見到什麼層級才覺得算成功？柯文哲指出，其實見誰不重要，大部分都是象徵意義，10分鐘照個相就走了，沒什麼意義，跟實際執行部門有聯絡關係比較重要。

另外，媒體追問這次會見到日本前首相野田佳彥？柯賣關子說，「反正見到就知道了」。至於會去祭拜日本前首相安倍晉三嗎？柯文哲指出，有一組人先行去，也許行程最後會有些調整，因為一開始行程排很滿，所以說不定最後會有空擋，可以插行程。