資深媒體人董成瑜昨（3）日於臉書發文，提到曾在餐會被時任花蓮縣長、現任國民黨立委傅崑萁性騷，更指傅若認為自己清白，可請當時也在場的前台北市長郝龍斌出來澄清，郝昨日深夜回覆，稱自己對該場餐會已無清楚記憶。

董成瑜昨首度發文時，並未直接點名傅崑萁，但由於各界紛紛猜測當事人為傅，傅因此發出聲明，指自己從政20年從未傳出緋聞，他尊重支持性別平權，若有任何性騷擾情事，請依法提出告訴。

看完傅崑萁的聲明後，董成瑜隨即於臉書證實，當年性騷她的人就是傅，她強調現場有多名人證，傅若認為自己清白，可請郝龍斌協助澄清，「我相信郝龍斌前市長是誠實的人。」

而郝龍斌則於昨晚11點多於臉書說明，該餐會按董成瑜的敘述，已是8年多前，「我確實已經沒有清楚的記憶。」但他認為人與人之間的接觸相處，不論性別都應該互相尊重，沒有得到許可的碰觸，讓對方不舒服的言行，都是不適當。

郝龍斌強調，不論任何政黨或職場機構，都應該建立妥善的性平保護和獨立調查的機制；他並指出董成瑜已非常明確地說明狀況，國民黨應該啟動調查，傅崑萁也要坦然面對、清楚說明。

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