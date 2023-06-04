35歲網紅潔姬米勒詹姆斯（Jackie Miller James）經常在IG上分享美妝及生活，如今懷孕九個多月的她，先前才開心宣布即將生產的消息，怎料她近日卻傳出動脈瘤突然破裂，緊急送醫剖腹產下女兒，目前仍陷入昏迷。

綜合外媒報導，潔姬米勒詹姆斯突然在家昏倒，緊急送醫後發現為動脈瘤破裂，導致嚴重腦出血，醫師當下立即替潔姬米勒詹姆斯剖腹，並同時進行腦部手術，醫師表示，由於大部分的動脈瘤在不影響健康的情形下很難察覺到，但破裂都會在短時間內危及生命。

然而，潔姬米勒詹姆斯的妹妹透露，若姊姊再晚幾分鐘到醫院「我們將永遠失去潔姬和她的女兒」雖潔姬米勒詹姆斯穆仍在昏迷中，但家屬仍相當樂觀，認為她一錠能夠戰勝病魔；此外，目前家屬透過募資希望籌措潔姬米勒詹姆斯的醫療費，目前距離目標25萬美金只差2.5萬。

Influencer Jackie Miller James In Coma After Suffering Brain Aneurysm At 9 Months Pregnant#jackiemillerhttps://t.co/QJlnWAKyPa — Nooluyo35 (@Nooluyo35sosyal) June 2, 2023

事實上，潔姬米勒詹姆斯在IG擁有擁有4.6萬粉絲追蹤，以分享美妝及生活而受到關注，2022 年升格為人妻的她，在四個月前宣布懷孕喜訊，之後便時常分享懷孕的心路歷程，如今傳出噩耗，讓粉絲相當不捨紛紛留言希望她能早日康復。