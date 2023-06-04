近日，曾志偉最近與一群1993年參選的香港小姐聚會，其中有港姐冠軍莫可欣、亞軍林麗薇，季軍余少寶，還有陳妙瑛、郭可盈、麥家琪等，雖然她們早已淡出螢光幕前，但看到她們合體曝光的模樣也讓大家相當懷念，其中許久未露面的陳妙瑛出席聚會，依然風韻猶存，而她年輕時的泳裝照也隨之出土，令大家大讚超凍齡。

從TVB四大花旦之一的郭可盈曬出的照片可見，莫可欣、林麗薇、麥家琪以及陳妙瑛的凍齡狀態，可說是保養有方，最令人驚喜的是，近年極為低調的陳妙瑛也現身聚會，早已退出娛樂圈轉戰商界成為女強人的她，儘管有些眼角也些許魚尾紋，仍無損她的美貌，一頭俐落的短髮更襯托她的女強人氣質，而她的當年的穿著連身泳裝照再被翻出，對照之下，沒有太多的變化，依然漂亮如昔。

網友們也紛紛表示：「小時候覺得陳妙瑛長得不好看，現在看居然變化最小，果然人生是場馬拉松，最先沖刺的不一定是勝者」、「陳妙瑛的牙好白啊」、「都是老戲骨」、「陳妙瑛跟郭可盈能認出來，其他的沒認出來」、「這身材真的好完美」

事實上，陳妙瑛1993年參加香港小姐，雖然落選但被獲得「最美麗相中人獎」，隨後就加入無線電視台，短時間就以美貌和演技擄獲大票觀眾，在1997年至2000年更是電視台力捧的花旦；不過，陳妙瑛卻在2001年棄影從商，還創立健康國際有限公司及Beauty Tech美麗藝術化妝髮型美容學府，成為身價破億元的商界女強人。