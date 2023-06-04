民進黨近日一口氣爆出多起性騷擾案件，引起外界高度熱議。對此，前主播彭文正分享，有一名民進黨高層告訴他，民進黨是一個很男性主義的政黨，在開會前甚至還會說黃色笑話，所以性騷擾問題「哪有什麼？」

彭文正2日在其網路直播節目《政經關不了》直言，性騷擾問題在民進黨內是一個不會處理的議題，因為整個民進黨都有這個問題。

彭文正提到，他問了一名民進黨高層有關黨內性騷擾的問題，對方告訴他，民進黨是一個很男性主義、草莽性格的政黨，所以性騷擾問題沒什麼，並且指出，早期民進黨內對講黃色笑話一事毫不忌諱，「別人開會前是宣讀國父遺囑，我們是講黃色笑話」。

彭文正接著說，該名高層稱，民進黨過去是靠著一群農工運份子、社經地位較低的人起家，當時這些人白天抗爭、晚上喝酒，酒後就會有一些出格行為，且這些人彼此相識、對此毫不忌諱。

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