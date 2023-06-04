前役擊退天敵大谷翔平之後，太空人4日再下一城，天使左投山多沃（Patrick Sandoval）3.1局就被KO，失掉6分吞敗投。經常在登板隔天有打擊表現的大谷，此戰擔任第一棒繳出5打數4安打、2打點的猛打賞，打擊率略升到0.274，攻擊指數0.888。太空人終場9比6獲勝，在這波天使4連戰裡取得3連勝。

大谷翔平開賽首打席就敲出滾地安打，但是後面連續3位打者都被解決，大谷停在一壘動彈不得。太空人首打席杜邦（Mauricio Dubon）內滾出局，結果挑戰成功改判內野安打，太空人得以在兩出局之後安打先馳得點。

第3局大谷擊出右外野撞牆的深遠飛球，太空人外野手第一時間沒攔住，大谷風馳電掣跑出三壘打，直接送回一壘的跑者追平比分。

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太空人4局下連續敲出5支安打，山多沃在滿壘危機時退場由韋伯（Jacob Webb）接手，卻遭到布瑞格曼（Alex Bregman）轟出滿貫全壘打！太空人單局5分。

瑞福洛（Hunter Renfroe）第7局陽春炮帶起反攻，大谷翔平二壘打再添1分打點，卓奧特（Mike Trout）敲安送回大谷，天使單局打下4分。最後第9局大谷又是滾地安打，單場第4安，如果這支是全壘打就可以締造「完全打擊」。