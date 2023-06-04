國民黨立委王鴻薇日前爆料，台大社科院院長蘇宏達透露為處理新竹市前市長林智堅的抄襲案，曾遭國安局人員官關切，對方還嗆看得到他的Line內容，引起各界怒火。儘管國安局日前澄清，完全沒有介入國發所論文案，也沒有監看Line內容，讓王再度質疑「你跟我說國安單位調不到Line的通話紀錄，誰相信？」

王鴻薇昨（3）日在臉書表示，國安局的聲明除了否認威脅蘇宏達外，還稱因Line伺服器設在日本的關係，沒有任何人可以對Line進行監控，但王怒批此說法完全不是事實，因為檢警調在辦案時是可以調通信紀錄的，「你跟我說國安單位調不到LINE的通話紀錄，誰相信？」

「試問哪個人被國安局帶走還有能力錄音錄影自保？」王鴻薇怒批，情治機關對人民威脅，事後還要被害者自己進行證明，國安局應說明情治單位約談蘇宏達時，到底都說了一些什麼內容，「為什麼要在敏感時間約談？請國安局不要避重就輕，給國人一個交代。」

國安局2日晚間指出，台大國發所論文案涉及私人事務，與國安局公務無關，因此並未介入相關事務，並針對蘇宏達的威脅指控回應，稱國安局要求所屬同仁依法行事，若有具體個案，歡迎提供給國安局進行查處。