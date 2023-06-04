台灣民眾黨黨主席柯文哲4日上午率團啟程赴日，展開為期5天訪問行程，夫人陳佩琪也一同隨行。柯文哲表示，此行除了拜訪執政的自民黨政要外，也將比照訪美行程，拜訪國會、外交、防衛領域智庫，他強調到訪日本是「聽比說更重要」，也讓日本更了解台灣的狀況 。（陳麒全攝）

台灣民眾黨黨主席柯文哲4日上午率團啟程赴日，展開為期5天訪問行程，夫人陳佩琪也一同隨行。柯文哲表示，此行除了拜訪執政的自民黨政要外，也將比照訪美行程，拜訪國會、外交、防衛領域智庫，他強調到訪日本是「聽比說更重要」，也讓日本更了解台灣的狀況 。（陳麒全攝）

台灣民眾黨黨主席柯文哲4日上午率團啟程赴日，展開為期5天訪問行程，夫人陳佩琪也一同隨行。柯文哲表示，此行除了拜訪執政的自民黨政要外，也將比照訪美行程，拜訪國會、外交、防衛領域智庫，他強調到訪日本是「聽比說更重要」，也讓日本更了解台灣的狀況 。（陳麒全攝）

台灣民眾黨黨主席柯文哲4日上午率團啟程赴日，展開為期5天訪問行程，夫人陳佩琪也一同隨行。柯文哲表示，此行除了拜訪執政的自民黨政要外，也將比照訪美行程，拜訪國會、外交、防衛領域智庫，他強調到訪日本是「聽比說更重要」，也讓日本更了解台灣的狀況 。（陳麒全攝）

台灣民眾黨黨主席柯文哲4日上午率團啟程赴日，展開為期5天訪問行程。他表示，此行除了拜訪執政的自民黨政要外，也將比照訪美行程，拜訪國會、外交、防衛領域智庫，他強調到訪日本是「聽比說更重要」，也讓日本更了解台灣的狀況。

柯文哲以民眾黨總統參選人身分於4日至8日期間前往日本訪問，柯文哲與陳佩琪伉儷在清晨5時30分許抵達桃園國際機場，搭乘長榮航空BR184班機前往日本東京，據傳柯文哲5日有可能與前日本首相野田佳彥會面，對此，柯文哲接受媒體聯訪時笑答「反正見到你就知道了」。

柯文哲受訪時表示，到日本是「聽比說更重要」，要知道日本在想什麼，他去美國大部分的時間也是在聽對方的看法，出門多聽少說，其實見誰不重要，那只是象徵意義，與實際執行部門的關鍵者有聯絡關係比較重要，因為已有一組人先去日本，雖然行程排得很滿，但或許最後會利用空檔插入行程。

他指出，日本是台灣在亞洲最重要的盟邦，雙方經貿往來密切，又是美國在亞洲重要盟邦，種種關係加起來，還是要對日本有更深刻的了解，所以日本會比照去美國般，拜訪國會、行政部門、智庫、台商及留學生，也讓日本更了解台灣的狀況。

對於如何看待民進黨與國民黨都因性騷擾案陷入危機。柯文哲說，相信制度不要相信個人，比較理想應該是讓衛生福利部蒐集案例，思考在制度面上怎麼減少，除了預防發生，還有發生後該如何快速處理，台灣常是每次出現案子，最多就是「找一個女巫來燒死」，什麼事都沒做下次又重來，系統性的改進是台灣比較欠缺的文化。

記者追問，民眾黨內是否有類似情況？柯文哲回答，「我相信到哪裡多多少少都會有，就看嚴重不嚴重，處理的速度及發生後的應對情形」，對他來說「我們如果有發生，就開始寫SOP」，制度會如何規範，防範再次發生。

另外，疑似加害者說要用司法捍衛自己的清白，遭到輿論攻擊。柯文哲認為，司法還是整個社會最後一道防線，所以如果到沒有辦法的話，通常還是會訴諸法律，不然這些爭議無法解決。

柯文哲4日抵達日本後，將先參訪東京媽祖廟，晚間出席台僑晚會並演講；5日赴早稻田大學演講、拜會自民黨眾議員古屋圭司、木原稔，晚間與日台交流協會會長大橋光夫餐會；6日拜會立憲民主黨「日台議員懇談會」、拜會松下政經塾、東京某大學演講；7日拜訪日本外交及防衛領域智庫、駐日代表處及日本國際問題研究所（JIIA智庫）；柯文哲也將夜訪近日剛開幕、24小時營業的東急歌舞伎町塔。