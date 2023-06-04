根據最新統計，口腔癌是國人十大癌症死亡率的第6名。耳鼻喉科醫師表示，口腔包括咽喉癌，為了保護喉嚨免受癌細胞侵擾，要少碰過燙的食物、辛辣物外，及用久的牙刷，因為牙刷用久後會藏污納垢，容易將病菌帶入口中，引發癌症。

耳鼻喉科醫師吳昭寬在《健康2.0》表示，口腔癌中的咽喉癌，依腫瘤位置由上而下分別為鼻咽癌、口咽癌、下咽癌。其中，口咽與下咽即為喉嚨位置。

他說明，咽喉下方為食道，因此，下咽癌常合併食道癌，下咽癌常見症狀包括吞嚥困難、喉嚨痛、異物感、吐痰帶血、腫瘤潰爛有口臭問題。

為防口腔癌上身，吳昭寬表示，保養口腔及喉嚨相當重要，目前已知，咽喉癌的致病因子包括菸酒、胃食道逆流、滾燙的熱飲（即超過65度的飲料）、病菌，「由於用久的牙刷很容易藏污納垢，把病菌帶入口中，導致發炎，進而引發癌變。」因此，民眾應每3個月就更換牙刷一次

吳昭寬並表示，溫度過高的水會傷害黏膜，因此世界衛生組織（WHO）已將65度以上的食物，視為2A類致癌物（即對人體致癌的可能性較高的物質，在動物實驗中發現充分的致癌性證據），民眾要盡量避免食用溫度過高的食物與飲料，以免傷害咽喉與食道。

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