夫妻外遇新聞中常見雖未有外遇直接證據證明婚姻中一方外遇，但仍可藉社會對於男女往來分際底線的間接證據，來判定配偶權益是否被侵犯。在義大利，也有透過間接證據判決可訴請離婚的案例。

「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）2日報導，義大利一名已婚婦女在公共場合被拍到與她的男同事牽手的照片，法院接受此照片為婚外情的證據，認為如此濃情蜜意的與配偶以外的人牽手，足以將婚姻結束原因歸咎於妻子，判決女方違反婚姻忠誠義務，男方可訴請離婚。

女方不服法院的判決，質疑單憑一張疑似被丈夫僱用偵探所拍的照片，就被定為婚外情的證據，恐有失偏頗，對違反婚姻忠誠義務的判決表達不滿，因此提出上訴。

報導指出，最高法院法官並沒有聽取太多女方的說法，認為這張充情意的照片足已表明女方存在「穩定且持續性的事實關係」，且此張照片已導致婚姻發生不可逆轉的危機。

法官認為，在所謂的背叛之前，這對夫妻的關係已受到損害，足以將婚姻的結束原因歸咎於女方。即使女方主張由偵探所拍照片恐有失偏頗，最高法院最終仍駁回女方的上訴。

法官相信，在公共場合，有配偶者與他人親密的牽手，此一不倫關係足以將婚姻關係葬送至墳墓。（編輯：韋樞）1120604