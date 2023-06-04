2023 RRC 擁抱成功拉力賽本月2日起在台東縣舉辦，有網友分享一處髮夾彎3日時，發生多輛跑車在過彎，疑似拉力不足導致甩尾失敗，其中一輛BMW撞向路樹，翻下邊坡墜落山谷，最後卡在半山腰，而BMW下方還有一輛白車疑似同樣原因墜落，2車在山坡上還相撞，畫面相當怵目驚心。

抖音帳號「user58195129284700」連續公開數段拉力賽畫面，數輛賽車在經過髮夾彎時展現甩尾神技，其中一輛BMW在過彎時，突然衝向最外側的路樹，整輛車側翻、翻下邊坡，墜落數十公尺深的山谷，卡在半山腰，所幸車手平安無事、畫面中還可見下方還有另一輛白色轎車，同樣墜落邊坡。

該賽事路線是從東15線高台產業道路0.5公里處出發，沿途經過樟樹林路段，還需經過連續五個髮夾彎，相當考驗車手技術，最後接到東16線三民產業道路，經麻荖漏步道之後又是連續下坡至終點富榮路口，全程11.3公里，被稱作是台灣車手心目中名列最高的拉力賽程之一。

驚悚影片曝光，網友紛紛留言「有車作伴了」、「台灣拉力賽就是要看這個啦」、「這絕對可以當玩命關頭的拍攝地點」、「一起叫吊車比較便宜」；今年有17個賽車隊伍參賽，總數高達76輛賽車，152位拉力賽車手，將齊聚台東縣成功海濱公園，共同角逐RRC成功最速車手與成功最速領航員殊榮。