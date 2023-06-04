楊丞琳今（4）日迎來39歲生日，而李榮浩自從認愛後，每年都會在當日零點PO文獻上祝福，今年也不例外，在社群甜密告白「我的人間美好，生日快樂。」

日前，楊丞琳與親友提前慶生吃燒肉大餐，老公李榮浩也低調飛來台陪伴她，而她在社群開心的PO出甜摟李榮浩的照片及媽媽和親友照，並寫下「吃得非常飽，隔天胖了0.4公斤，傻眼…沒關係，之前瘦很多，有本錢胖一點點，不過還是要冷靜，畢竟演唱會再半個月就到了」。對此，不少星友紛紛送上祝福「生日快樂」。

李榮浩粉絲見狀也留言「年為單位的愛情！一起約好到白頭，這就是愛」、「祝我們的人間美好」、「你們歲歲年年 我也歲歲年年吃你倆狗糧」、「看到你們幸福我真的會好開心」、「真夫妻就是好磕」、「你是懂寵老婆的」、「兩位要一直幸福下去」。

而李榮浩曾在節目透露與楊丞琳維持遠距愛情的方式，他表示「平時沒有視訊的習慣，但會發語音或是文字。」這種相處模式李榮浩認為是互相理解「她很理解我，我也很理解她，彼此都很理解，完全理解。」