小兒科醫師陳木榮表示，口罩解封加上孩子對個人防護衛生較沒概念，很容易感染水痘病毒和輪狀病毒，這兩種病毒都是高傳染力的病毒，特別是輪狀病毒威力很強，只要10隻病毒就能讓孩子生病，感染後身體會很不舒服，提醒家長要帶孩子施打疫苗，提升免疫力。

陳木榮前天（6月2日）於個人臉書粉專指出，近日很多家長擔憂口罩解封後，孩子在學校被其他同學傳染各種疾病，再帶回家傳給年幼的弟妹，就算平常叮囑孩子要勤洗手、注意個人衛生，但這年齡的孩子常常做不到。

陳木榮表示，環境中有很多細菌病毒，有些會感染後症狀輕微、部分卻會導致極度不適，會造成嚴重症狀，最好打疫苗預防，提醒家長要注意兩種高傳染力的病毒，分別是水痘病毒和輪狀病毒。

陳木榮說，水痘病毒會透過校園群聚，讓孩子把病毒帶回家，也可能因為家中長輩得到帶狀疱疹，再傳染給孩子，雖然絕大多數滿1歲的幼兒已接種過第一劑公費水痘疫苗，但還是有可能出現突破性感染。研究顯示打一劑水痘疫苗的保護力有81%，兩劑水痘疫苗的保護力達92%。

陳木榮提出本土研究數據指出，2004年全面公費施打第一劑水痘疫苗前，水痘感染發生率高峰期是4至5歲；全面打第一劑水痘疫苗後，水痘感染發生率高峰期為5至6歲，因此建議4至6歲的孩子入小學前可自費打第二劑水痘疫苗。

另外，輪狀病毒具高度傳染力，只要10隻病毒就能感染孩子，陳木榮說，遭到感染的兒童每公克的糞便可排出1000億隻病毒，輪狀病毒是5歲以下幼兒腸胃炎的主要原因之一。除了嬰幼兒間互相傳染外，同住家人也可能被感染，身體會很不舒服，現在也沒有專門治療輪狀病毒的抗病毒製劑，只能補充水分讓孩子自行康復。

陳木榮說，口服輪狀病毒疫苗有兩種選擇，根據世界衛生組織（WHO）建議，第一季輪狀病毒應早於6周大時依醫囑接種，以預防輪狀病毒腸胃炎。