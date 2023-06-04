「甜心教主」王心凌出道20多年，去（2022）年5月參加陸綜《乘風破浪第3季》憑藉歌曲《愛你》再度爆紅，掀起一股王心凌熱潮，最後更成功拿下總冠軍；而日前王心凌出席活動時，表演途中耳機壞掉不得已將耳機摘下「盲唱」，沒想到整場表演完全沒有走音落拍，超強實力讓台下觀眾與網友看了都大讚。

王心凌上個月26日出席在大陸合肥的商演，一連獻唱四首經典歌曲，包括《心電心》、《第一次愛的人》、《這就是愛》以及《當你》，不過表演剛開始，似乎因為大雨的關係，導致王心凌的耳機出現狀況沒聲音。

過程中，她多次指著耳機向一旁的工作人員求助，最後她索性將耳機拿下繼續完成表演，儘管現場有大雨的雜音，還沒有耳機的輔助，不過整場演出下來並未出現任何失誤，邊唱邊跳展現超強實力。

影片曝光後，許多網友紛紛大讚「這個現場實力很神，摘耳機是真的很考驗實力的」、「拜託，我凌實力超強的啦」、「盲唱就一個穩，行走的CD」、「全程耳返都有問題，音響設備也很拉，但是她hold住了」、「全開麥實力的場控女王，有誰能比心凌」、「永遠可以相信心凌的live」。