台電搶修電力驚傳工程車碰撞山壁的事故。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台電搶修電力驚傳工程車碰撞山壁的事故。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

連夜搶修中橫電力 台電49歲員工「遭工程車夾住」無生命跡象

連夜大雨造成台中市和平區上谷關地區斷電，未料台電搶修電力驚傳工程車碰撞山壁的事故造成49歲張姓工程人員喪命。

據悉，張男和同事昨沿台8線進入中橫便道搶修電力，在修復後準備收拾工具時工程車突然滑動，他見狀立即跳上車想將車輛停住，但車輛撞上護牆被夾在車中，搜救人員到達現場利用機具將人員救出，但張男已無生命徵象。

台中市和平警分局指出，谷關派出所3日晚上11時30分接獲報案，向和平區中橫便道谷關管制站往梨山方向6.7公里處派遣警員及谷關消防分隊楊小隊長等5人前往救援。

當員警到場時，台電工程車的車頭已撞擊山壁，車輪陷入水溝，而張男夾在駕駛座車門和座椅之間。立即通知谷關工務段派遣機具到場協助處理，同時現場消防人員也進行搶救。初步判斷，張男的頭骨和胸骨骨折，口鼻出血，已經沒有生命跡象，且未送醫急救。

據悉，事發時，張男和另一名台電外線配電人員陳男正在台灣電力公司台中區營業處進行跳電維修工程。工作完成後，他們整理車上的升降梯支撐架時，意外發現車輛疑似手煞車未拉好，導致車輛失控滑動。張男試圖拉起手煞車，卻造成這次悲劇的發生，實際事故原因仍待警方調查釐清。