Another throwing error on Kiké Hernández. — Chris Cotillo (@ChrisCotillo) June 3, 2023

波士頓紅襪4日在雙重賽對戰東區老大光芒，首戰以8比5精彩逆轉，但是游擊守備依然是罩門，「基凱」賀南德茲（Enrique Hernández）擔任先發游擊手，單場兩次失誤，累積13次失誤是全聯盟游擊手最多，幾乎佔了紅襪全隊失誤的三分之一。台灣好手張育成仍在2A復健手傷，可以肯定的是紅襪游擊位置還很需要他。

紅襪因為二壘手史多瑞（Trevor Story）受傷，中路防線一直比較空虛，填補游擊的賀南德茲不斷引來球迷質疑。FanSided運動部落格指出，游擊手是守備裡的黃金標準，張育成在游擊的守備表現非常可靠，不幸張育成也受傷了。基凱本來就不是游擊專長，本季他在外野和二壘守備都沒有失誤。

雙重賽首戰的第2局，光芒貝登寇特（Christian Bethancourt）擊出游擊方向滾地，賀南德茲撲下這一球，回身傳二壘時發生暴傳（當時已兩出局），後面狄亞茲（Yandy Diaz）擊出二壘打，紅襪因為這個失誤白丟了3分，所幸沒有輸球。

顯然紅襪無法信任賀南德茲的守備，他們在雙重賽第2戰改用瑞耶斯（Pablo Reyes）先發守備游擊，再把他換到二壘，賀南德茲中途才上陣接替守游擊。