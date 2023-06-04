為促進後疫情時代的觀光及經濟復甦，我友邦帛琉今天(4日)舉辦首屆「帛琉馬拉松」賽事，吸引各國暨多位我國長跑好手共襄盛舉。外交部亞太司司長周民淦與報名參賽的前台灣球王盧彥勳及哥哥盧威儒，於比賽前一日參加帛琉網球協會舉辦的網球交流活動，與帛琉當地網球選手互動，深化台帛體育交流。

外交部指出，3日網球交流活動開場時，帛琉檢察總長Ernestine Rengiil熱情歡迎盧彥勳兄弟首次來到帛琉，一同促進帛琉網球運動發展，盧彥勳表示，非常開心可以代表台灣分享自己的網球生涯和經驗，並啟發帛琉小朋友對網球的熱愛。

周民淦及駐帛琉大使黎倩儀則代表外交部捐贈2千美元、5箱網球及5組球網予帛琉網球協會，期望有助網球運動能夠札根帛琉，提升帛琉人民健康。

盧彥勳與盧威儒在接續的教學活動中，發揮長期深耕台灣基層網球教學的經驗，於碧海藍天之下與年齡橫跨成人及兒童的帛琉網球愛好者互動熱絡，並分享職業生涯奮鬥過程與精神，鼓勵球員們勇於追逐夢想。

外交部表示，此次交流活動吸引帛琉不分男女老少的網球愛好者共同參與，廣受好評，民眾反應熱烈，為台帛體育交流寫下新的一頁。