被譽為「偶像劇鼻祖」的台版《流星花園》，改編自日本漫畫家神尾葉子所創作的《花樣男子》，當時主演的男星言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪更因此劇的熱播合組「F4」團體，風靡千萬少女，而男星吳建豪近年轉往大陸發展演藝事業，近日現身街頭的他，粉絲認出後竟「叫不出名字」，尷尬畫面笑翻不少網友。

一名網友本月22日在抖音PO出影片表示，「在香港真的很容易見到明星，激動到忘記他的名字了」。畫面中，這名男星穿著黑色花襯衫，配戴項鍊和墨鏡，全身充滿濃厚的嘻哈感，當他經過網友旁邊時，還親切的比YA。仔細一看，這名男星正是出演《流星花園》的吳建豪，貼文曝光後，網友們紛紛留言表示，「好幸運」、「好帥呀」、「想偶遇」、「竟然是吳建豪」、「他好親民」、「我直接帥暈」。

吳建豪偶遇粉絲超親切。(圖/抖音)

事實上， 吳建豪2001年參與演出偶像劇《流星花園》，與劇中3人，言承旭、周渝民、朱孝天組成偶像團體F4，並迅速在亞洲竄紅，之後努力在戲劇圈發展，近年演藝重心則轉往中國，也經營不少副業。

不過，吳建豪曾與言承旭一同聊起昔日組團回憶，他在節目中透露F4到後來「我們最後不是特別地開心」，在組團的那段時間，心裡難免有「嫉妒、吃醋、不平衡」等負面情緒，「重點是，每個人都有。」言承旭也鬆口吐露往日心結，節目最後對吳建豪說：「我覺得這個節目讓我們更近了」，時隔多年重新「破冰」。