近日民進黨內性騷擾事件連環爆，國民黨立委曾銘宗昨（3）日更揭露，58名民進黨立委在1月時否決要求重新檢討行政單位性騷擾通報機制的提案，他呼籲，這些當時反對的委員們，應該要出面對此事說清楚、講明白。對此，粉專「政客爽」痛批，民進黨連在性平的議題上都要分藍綠，算什麼執政黨？

針對曾銘宗的指控，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬回應，國民黨團1月19日的提案，根本抄襲了當時行政院的新聞稿，所以才予以否決。鄭運鵬並痛批，曾銘宗身為國民黨團資深總召，故意扭曲整個事件，把嚴肅的立法院提案，當作政治鬥爭的工具使用，缺乏基本政治道德，民進黨團嚴正駁斥與譴責。

而「政客爽」昨在臉書發文直言，民進黨對於擋提案指控的回應根本是在逃避事實，外界所質疑的問題其實很簡單，那就是為什麼民進黨要封殺這個所有在野黨都同意的提案？同時，民進黨沒有一個人能講出，這個提案的內容究竟錯在哪。

「政客爽」痛批，民眾黨等政治屬性偏綠的政黨，沒有因提案的是國民黨就否決此案，這說明了民進黨連在性平議題上還要分藍綠，「對的事情還要分政治利益才要支持，那你們算什麼執政黨？」「政客爽」並指出，面對性騷事件連環爆，民進黨聲稱要虛心檢討，但綠委林靜儀在發文談論此事時，卻仍不忘批評其他政黨，這不就是種傲慢的行為？

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