苗栗市南苗三角公園旁一間新開幕的牛肉麵店昨（3）上午發生氣爆，許姓老闆全身超過80％燒傷，78歲母親與女兒也有50％燒傷，祖孫3人命危；目擊者曝光影片，只見麵店突然炸出大量煙塵，一旁路人四處逃竄，整個店面幾乎被炸得粉碎，許男當下爬到隔壁商家求救，商家立即以水管噴水降溫。

該目擊者在臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」分享影片，他當時行駛在天雲街上，右前方一處巷口突然冒出巨大煙塵，大量紙屑、物品從噴射至路面，許多行人嚇得四處逃竄；發生氣爆的牛肉麵店剛開幕不到一個月，許姓店東與女兒及78歲母親都被炸翻倒地，許男燒傷面積超過80％，祖孫2人也超過50％，傷勢相當危急。

苗栗市南苗三角公園旁新開幕的牛肉麵店昨（3）上午發生氣爆，許姓老闆全身超過80％燒傷，78歲母親與女兒也有50％燒傷，祖孫3人命危。（翻攝照片）

苗栗市南苗三角公園旁新開幕的牛肉麵店昨（3）上午發生氣爆，許姓老闆全身超過80％燒傷，78歲母親與女兒也有50％燒傷，祖孫3人命危。

許某祖孫3人昨（3）下樓到店裡備料，準備開門營業，10點15分左右，疑因堆放在地下室的桶裝液化瓦斯漏氣，店家要點燃瓦斯時，剎時引爆店內外洩的液化瓦斯，氣爆威力當場將整個店面炸得粉碎，爆炸飛出碎片還波及對面眼鏡行及人安基金會工作站，造成廖姓工作站人員腳踝被割傷。

許某一家三口直接被氣爆炸翻，3人努力爬出店外呼救，陳姓祖母一度無力躺臥在廢墟中待救，許某全身嚴重燒傷，面積高達8成，許某女兒也有50％面積燒燒，兩人爬到隔壁商家求救，商家立即以水管替2人噴水降溫；3人燒傷情況嚴重，目前已轉院治療。