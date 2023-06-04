大陸神舟十五號載人飛船今日上午成功著陸東風著陸場，3名太空人費俊龍、鄧清明、張陸先後順利出艙。陸媒報導稱，神舟十五號任務創造了中國航天新紀錄，包括飛行時間最長，及停靠中國太空站時間最長的載人飛船和太空人乘組，也是至今執行太空站任務平均年齡最大的乘組。

據中國載人航天工程辦公室消息，北京時間2023年6月4日上午6時33分，留駐太空站超過半年的神舟十五號成功降落東風著陸場。經過檢查及檢測後，返回艙在著陸6分鐘後打開艙門，醫保人員進入艙內為3名太空人進行檢查。7時9分，太空人費俊龍、鄧清明、張陸全部安全順利出艙，健康狀態良好。

指令長費俊龍表示，神舟十五號完成所有在軌任務，順利返回地球，3名太空人感覺良好。鄧清明表示，感謝全國人民對乘組的支持、關注及鼓勵，現時最想念家人及家鄉，25年的飛天經歷讓他更加堅信夢想的力量，更加相信堅持的力量。張陸則指，在太空站常向外眺望，尋找祖國及家鄉，乘組會盡快調整狀態，投入訓練，隨時準備再次出征太空。

綜合陸港媒報導，神舟十五號任務創造了中國大陸航太新紀錄，包括飛行時間最長，達186天7小時4分鐘，及停靠中國太空間站時間最長的載人飛船和航天員乘組，達185天15小時47分鐘。期間完成4次出艙任務，成為執行出艙任務次數最多的乘組；另外，他們進行了38項太空科學試驗和實驗，涵蓋生命生態、材料科學、流體力學等，獲取了寶貴的實驗數據。