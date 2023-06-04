一名女子做完痔瘡諮詢後，請醫師幫忙檢查一顆位於私密處的痣，並透露該痣近期有增大、凹凸不平的現象。醫師一看驚覺不對勁，將她轉介至大醫院切片化驗，證實為罕見的「黑色素瘤」。醫師表示，黑色素瘤是惡性度很高的癌症，致死率極高，第4期存活率只有10%，民眾可藉由「ABCDE」5種痣相，進行自我檢測。

大腸直腸科醫師賴依伶在《醫師好辣》節目中表示，上述女子的外陰部陰唇上有顆點狀的痣，女子就診時表示，這顆痣在近1、2年來越來越大，已大於1公分，她一看認為女子的痣可能是癌症徵兆，而該女子的切片檢查確認為黑色素瘤。

婦產科醫師鄭丞傑補充，黑色素瘤是惡性很高的癌症，黑色素瘤若診斷為第一期，存活率約70～80%，但第四期只剩10%，所以非常恐怖。

皮膚科醫師鍾佩宜曾於臉書表示，皮膚癌中，最惡性的是黑色素細胞癌(即黑色素瘤)，雖然只佔不到皮膚癌的1%，但非常棘手。民眾可藉由觀察皮膚痣的5種變化，即「ABCDE」自我檢查法。一旦出現下述狀況，就須儘速就醫，做進一步的切片檢查。

1. A（Asymmetry）痣的外觀是否出現不對稱性。

2. B（Border）邊緣是否呈現不規則或模糊不清的現象。

3. C（Color）色調上是否呈現不均勻或深淺不一。

4. D（Diameter）大小是否超過6公釐以上或有變大的情形。

5. E（Elevation）表面是否有不規則的隆起現象。