台南市蘆葦啟智中心教保員李靜慧辦理藝啟．一起說故事共融計畫支持蘆葦青年述說個人創作。（李靜慧提供／洪榮志台南傳真）

18歲即進入台南市蘆葦啟智中心服務，一路從學前教保員、早療教保員到藝術創作專員，43歲的李靜慧將人生「最美好的時光」，全都奉獻給心智障礙的孩子及成人。目前單身的她，並不後悔這樣的決定，反而從服務工作中找到成就感及人生的意義。

李靜慧高中畢業就到盧葦啟智中心工作，從陪伴心智障礙孩子成長的過程中，發現他們純真、善良、溫暖的一面，進而愛上這份工作。她說，曾經陪伴一名3歲多還不會口語表達的小朋友，一起唱歌、說話，沒想到意外發現對方擁有音樂天份，讓她看見「更多的不一樣」，覺得這份工作非常有意義。

由於喜好藝術，李靜慧下班後也兼職擔任平面設計師。從長期第一線服務工作中，她有感於大多數的心智障礙者溝通表達能力相對受限，尤其在展現自我想法與情感表達的機會並不多，為了激發他們勇於表現自我，李靜慧運用自己藝術設計的第二專長，在蘆葦發展出一系列適合心智障礙者的藝術創作活動，透過多媒彩讓他們的情緒得以抒發表達。

李靜慧設計的藝術創作活動運用多元素材，除了一般的繪畫工具外，相機、食材、植物也都是創作的媒介，創作過程更不限定場地與創作模式，致力讓每位心智障礙者都能充分參與，讓他們得以透過創作，表達生活經驗、情緒與想法。

李靜慧認為，藝術創作本身就是心智障礙者的另一種語言，讓他們有機會透過藝術與社會對話。從他們的創作中，她看到他們說不出口對逝去親人的思念，以及他們表達出的想望與面臨的困境，讓她更深刻感受這份工作的意義。