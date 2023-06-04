命理專家雨揚老師在臉書上分享6／4～6／10的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖牛、蛇、豬，其中屬牛的人職場順風順水，可得主管相助，在專業領域創造驚人佳績；屬蛇的人事業前景看好，可在適當時機毛遂自薦；屬豬的人感情運佳，單身者有望在人群中脫穎而出，有伴者則不妨用心聆聽對方想法，有助做出明智的投資選擇。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▎生肖鼠

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運穩健，凡事盡心盡力的態度，讓你在事業上能擁有良好的人際關係，使工作發展順利無阻，在職場中備受肯定。感情運不錯，單身者和新朋友相處時，可多展現幽默風趣的一面，有望迎接屬於你的幸福緣分；有伴者外出旅遊時，可帶伴手禮給伴侶，有助增進彼此間的親密感。財運平穩，可透過親友建議的儲蓄計畫，逐步積累財富，有望存下一筆額外收入。

▎生肖牛

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

職場順風順水，可得主管相助，無私地傳授專業技能給你，讓你能將專案做得盡善盡美，在專業領域創造不凡建樹。愛情甜蜜繽紛，單身者可安排一場浪漫的約會，並在氣氛恰到好處時表白，將有望開啟一段幸福姻緣；有伴者和伴侶的感情牢不可破，可共同規劃結婚事宜，邁向人生的下個篇章。財運亨通，可將手作商品放上網路平台銷售，能受到女性客群喜愛，獲得可觀的收入。

▎生肖虎

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業如日中天，由於先前成功領導不少專案，讓你能在團隊中擁有更多發言權，成員也願意聽從你的指令，共同創造輝煌成果。感情運普通，單身者可多展現自信笑容，吸引更多新朋友的目光，有利於展開新戀情；有伴者天天與伴侶分享生活中的趣事，讓彼此關係更加甜密，感情長長久久。財運受阻，近期外出時，應妥善保管個人財物，以免遺失或遭竊，損失一筆錢財。

▎生肖兔

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★

工作運平穩，能以積極的態度，應對任何困難或挑戰，並以正能量感染周遭同事，有望獲得上司的青睞。桃花能量滿盈，單身者可邀約心儀對象一起出遊，創造難忘的回憶，拉近彼此的距離；有伴者可探聽伴侶的喜好，為另一半預約喜歡的餐廳，給對方一個驚喜，讓關係迅速升溫。財運不濟，瀏覽一頁式廣告時，請特別注意，以免成為詐騙的受害者，造成財務損失。

▎生肖龍

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場鴻運大發，可善用自身才能，與大客戶簽下訂單，輕鬆達成業績目標，出色的表現也令你備受矚目。愛情運上揚，單身者可多參加社區聚會，認識更多新朋友，建立廣大的社交圈；有伴者和伴侶溝通時，應仔細傾聽對方的意見，才能讓另一半感受到你的包容與體貼，相處起來也更和睦。財運尚可，投資前可多參考專家的建議，有助避開風險，賺取不錯的利潤。

▎生肖蛇

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業前景看好，可在適當時機毛遂自薦，有望取得年度專案的策劃權，讓你在高層面前體現自我價值，廣受各方好評。愛情運佳，單身者可多聆聽兩性講座或影片，將有助推進你和新朋友的關係，使雙方交談更為順利；有伴者可親自下廚，為伴侶準備喜歡的餐點，讓對方享受你的付出，獲得滿滿的幸福。財運高升，能以自身專長洽談案件，讓你收穫豐沛財富，搶在年中賺年終！

▎生肖馬

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★★

職場充滿挑戰，你可能不得不承擔超出能力範圍的業務，加重了原本的工作量，必須懂得尋找外援，才能順利過關。愛情運下滑，單身者應誠實面對內心的感受，不要假裝不在意，以免錯過適合的對象；有伴者應試著信任另一半，避免過度質疑對方，將有助於維持良好的關係。財運亨通，可以考慮至不同的熱門區域擺攤，吸引不同的顧客群，讓收入大幅增加。

▎生肖羊

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★

事業運平穩，在規劃新方案時，多參考以往相似的業務經驗，將有助於掌握執行方向，並提高成功的概率。愛情運高漲，單身者可以主動和心儀對象聊天，展現出真誠活潑的一面，可望贏得對方的好感；有伴者可邀約另一半去探訪打卡景點，一同品味當地的特色佳餚，創造美好的回憶。財運低迷，開車時應保持專注，以免不小心刮傷別人的車子，須負擔賠償責任。

▎生肖猴

事業★★ 愛情★★ 財運★★

職場考驗多，面對憤怒的客戶，需要保持冷靜和專業的態度，同時聆聽並理解對方的需求，以尋找解決問題的最佳方式。愛情運低落，單身者勿因他人的三言兩語而影響自信心，應保持正面的心態，等待愛情來敲門；有伴者在和伴侶溝通時，應避免說出尖酸刻薄的言語，以免傷害彼此的關係。財運受阻，切勿輕信不切實際的賺錢資訊，以免陷入詐騙陷阱。

▎生肖雞

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業穩定成長，可主動參與不同類型的專案，培養自己的多元能力，進一步拓展職涯道路。愛情運尚可，單身者在追求外在魅力的同時，也要注重內在的提升，才能吸引到優質好對象；有伴者可準備禮物送給伴侶，給他帶來驚喜，讓感情熱度更加提升。財運欠佳，因身體不適而花費了金錢治療，建議先重視健康，日後才有體力追求財富。

▎生肖狗

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運平平，在開發新產品之前，建議先進行充分的市場調查，以掌握多數顧客的喜好和需求，進而提升產品銷售量。愛情運不明朗，單身者捉摸不透暗戀對象的心意，讓你感到苦惱不已，建議透過一些暗示來觀察對方；有伴者因頻繁加班而無法陪伴另一半共進晚餐，導致彼此的互動減少，感情逐漸變淡。財運不穩，如不趕時間，可改搭大眾交通運輸，將能節省不少交通費用。

▎生肖豬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運暢旺，你對於每項專案都全心投入，積極的表現獲得了主管的高度關注，有望在未來獲得更多重用機會。愛情人緣佳，單身者可精心搭配適合自身風格的服飾，將能展現出你的自信和品味，使你在眾多人中脫穎而出；有伴者勿輕易被外界的意見左右，應用心聆聽伴侶的想法，才能建立起互信的關係。財運尚可，投資前多詢問理專的意見，有助做出明智的投資選擇。